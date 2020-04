Suspendido o Festival de Ortigueira, que destinará o seu orzamento a paliar a crise

A organización doanunciou este luns ae sinalou queA cita de interese turístico internacional estaba prevista doNun comunicado, os seus promotores destacaron sobre o certame quecon moitas novidades", como a ampliación da súa duración."Tras varias reunións e avaliar todos os posibles escenarios, a organización decidiu, considerou. Ademais, valorou quee aludiu " situación de dificultade e incerteza á que se enfronta a poboación mundial". Deste xeito, referiuse ás "previsións de prolongación de medidas" de restrición de movementos como factor determinante.Así mesmo, os impulsores do Festival de Ortigueira admitiron aAo redor da súa consignación orzamentaria, avanzou que a". Pola súa banda, comprometeu que os "esforzos organizativos centraranse en preparar un 2021 que compense a espera con varias novidades".Así, o comité organizador ha adiantado a "ampliación nunha xornada dos concertos do escenario principal, que iniciarán a súa actividade o mércores en lugar do xoves". O alcalde, Juan Penabad, avogou por esta decisión "en firme tres meses antes" para non "incorrer en ningún gasto que nos impedise dedicar os seus recursos ao que agora é verdadeiramente importante"., engadiu.