Suso de Toro presenta su última novela en el ciclo Muralla de Letras de Lugo

El escritor compostelano Suso de Toro presentó este sábado en O Vello Cárcere de Lugo su última novela titulada Un señor elegante. La obra profundiza en la historia de los Baltar, una familia burguesa compostelana de ideales republicanos y vinculada al galleguismo que protegió a personalidades como Rosalía de Castro o Castelao.

La actividad se enmarca dentro del ciclo Muralla de Letras, que arrancó el viernes y se clausura este domingo, y está organizada por el área de cultura de la Diputación de Lugo para fomentar la lectura entre los lucenses.

Durante este sábado los más pequeños disfrutaron con los cuentacuentos O poeta do Miño del colectivo Polo Correo do Vento y Unha árbore vén a vernos de Anxo Moure. Además, Paco Nogueiras ofreció un concierto con ritmos pegadizos. Hubo también dos iniciativas para el público adulto: la presentación de los libros Ninguén morreu de ler poesía de María Lado y Lucía Aldao; y la obra colectiva Setenta ideas para a (pos)pandemia. Unha reflexión arredor do novo escenario mundial, a cargo de Pilar García Negro, María Xesús Nogueira y Fernando Ramallo.

PROGRAMACIÓN DE ESTE DOMINGO. Muralla de Letras se clausura este domingo en O Vello Cárcere con una programación que arranca a las 12.00 horas con el cuentacuentos Contos para caghar patatillas, de Brais das Hortas (que tendrá otro pase a las 13.00); la presentación del libro Salífero, de Luís López Alonso (13.00 horas); el concierto de Paco Cerdeira, Pakolas (16.30 y 17.30 horas); el cuentacuentos Historias da Maletras, de Raquel Queizás (16.30 y 17.30 horas); el encuentro lector con Marica Campo y Eva Teijeiro (18.30 horas) y a las 19.30 horas se presentará el proyecto editorial lucense Ámboa, que apuesta por publicaciones que conectan la literatura gallega y la portuguesa.