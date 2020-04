Susana Seivane e o berro #nonmecanceles para apoiar a cultura galega

A popular gaiteira galega Susana Seivane está preocupada pola repercusión que vai ter a pandemia do coronavirus no mundo da cultura cando se levante a orde de confinamento, por iso é polo que músicos e actores uníronse baixo o movemento #nonmecanceles.



Esta acción reivindicativa xurdiu a través das redes sociais co propósito de loitar "para que a nosa situación non se vexa desprotexida" e para que se tome conciencia do papel que están a xogar os artistas en momentos "críticos" porque "sempre estamos aí para animar á xente cando fai falta".



Nunha entrevista con Efe, a gaiteira galega vaticina que "o noso gremio vai ser un dos máis castigados, eu téñoo moi claro, porque xa nos sucedeu na crise do ano 2008", rememora a artista musical.



Seivane recorda que "o noso non é lecer, é cultura", e por iso asegura que a volta á normalidade non será igual en todos os sectores e intúe que o seu se verá "moi prexudicado e con moi poucas axudas para saír adiante".



A pandemia de Covid-19 sorprendeu a Susana Seivane en plena preparación do seu próximo traballo discográfico, aínda que recoñece que por agora "non temos présa co disco, pero si estamos máis preocupados coas actuacións que estaban contratadas, unha delas en Suíza, e esta crise colleunos con toda a contratación do ano", explica.



A gaiteira galega concreta que "en novembro, antes de Nadal e inmediatamente logo de Nadal xa notamos que algo chungo ía pasar, porque en 21 anos de carreira profesional esta era a primeira vez que estabamos a ver moi pouco volume de traballo".



O pasado xaneiro a artista tiña poucas confirmacións e intuía que algo estraño pululaba no panorama artístico cando comprobou que a parálise chegaba incluso ao verán porque "en xuño, xullo e agosto tampouco tiñamos nada", describe. Faio aínda con sorpresa.



Susana Seivane dá todo o ano 2020 por "perdido" porque "non sabemos nada de como vai ser a volta á normalidade, porque realmente non sabemos nada do que se vai ou non se vai a poder facer tras o confinamento, e eu creo que algúns dos festivais deste verán non se van a poder facer", di con resignación e á vez coa esperanza, sen garantías, de que non sexa así.



De todos os xeitos, confesa que lle dá pouco tempo a pensar como será esa volta á normalidade porque o confinamento ten á gaiteira galega "a tope", xa que ten a dous nenos pequenos pechados en casa e "entre os vídeos que gravamos todos os días, atender ás redes sociais e os ensaios, tamén das actuacións de cada día desde o balcón de casa; non paro en todo o ", comenta.



O confinamento, doutra banda, está a servir para que Susana Seivane tome contacto con moitos seguidores que lle fan a través das redes sociais "peticións musicais". "Estou a tirar moito de repertorio clásico galego que me está transportando á miña infancia, tocando algúns clásicos de Milladoiro que aprendín cando era unha nena".



A pesar de non poder contactar fisicamente cos seus compañeiros para ensaiar segue realizando algunhas gravacións en casa, e incluso terminou unha colaboración a proposta da coñecida charanga de Nigrán, Mekanika Rolling Band, para gravar un tema de Susana Seivane titulado Terra de Loitadores que tivo unha gran acollida en internet.