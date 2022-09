Susana Fortes: "El thriller se me queda corto, necesito emoción"

El estuario del Miño, en la frontera entre Galicia y Portugal, es el escenario donde Susana Fortes (Pontevedra, 1959) ha situado su última novela, ‘Nada que perder’. Allí desaparecen, el 12 de agosto de 1979, dos niños y una niña, Blanca. A ella la encuentran al día siguiente, dentro de una cesta de mimbre en la orilla opuesta del río, sin recordar nada de lo ocurrido. Ellos no volverán. Solo 25 años después, el hallazgo de unos restos óseos podría arrojar alguna pista.

Su último libro está ambientado en la Galicia rural, ¿ha construido los escenarios desde sus propios recuerdos?

Las novelas se cocinan con todo lo que tienes a mano. Y ese todo son tus vivencias, tus recuerdos, tus lecturas, lo que los adultos susurraban en casa... Yo diría que en este caso mi inspiración han sido los relatos de desaparecidos que mi abuela nos contaba y aquellos reportajes que publicaban, con un enfoque quizás un poco sensacionalista, revistas como Pronto o Diez Minutos sobre niños perdidos. Yo nunca tengo un esquema ni una trama para mis libros, a mí las historias me nacen de imágenes, y aquí veía niños en bicicleta, una pista forestal, una mochila abandonada entre los pinos, mar... Con eso empecé a tejer una madeja que no sabía a dónde me iba a llevar.

Retrata dos Galicias separadas por 25 años, ¿cree que pesan más las más semajanzas o las diferencias?

La novela tiene dos ejes temporales: 1979, en un agosto de fiestas, de cohetes y verbenas; y 2004, cuando la niña de aquel verano recibe la llamada de un periodista y regresa a Galicia. Pero sus escenarios son lo que yo llamo universos pequeños: una casa, un pueblo donde todo el mundo sabe quién es quién y en el que hay cuentas pendientes... Entre ambas Galicias hay diferencias en todos los terrenos, pero también hay algo esencial que permanece.

Para contar su historia ha escogido el thriller, un género que vive un momento de auge.

Este libro es un thriller, pero me he querido desmarcar de las características cliché del género. Tradicionalmente, siempre es un detective o un policía el que lleva la investigación y yo he escogido a un periodista local, de provincias, un todoterreno, porque además creo que el periodismo de investigación ha destapado casos tremendos últimamente, y porque es una profesión a la que estoy ligada por lazos de amistad, familiares o de amores. También se diferencia en que la historia está contada en primera persona, algo muy raro en el thriller, porque es Blanca la que nos va relatando lo que recuerda y lo que descubren. A mí, como lectora, el thriller tradicional, que es saber qué pasó, cuándo y cómo, no me llena, se me queda corto porque necesito otra cosa esencial en los libros: establecer un vínculo emocional con los personajes. Si se logra eso, y además se respira el paisaje y el ambiente, es cuando realmente se produce la emoción de la lectura. Y lo que yo he pretendido es que además del suspense y de la intriga haya esa emoción.

El thriller disfruta de una auténtica época dorada, ¿por qué se ha convertido en el favorito de los lectores?

A mí este género me encanta, pero no todos sus autores. Esas historias que se limitan a encajar el qué, el cómo y el cuándo como si fueran un crucigrama se me quedan cortas. Pero claro que hay grandes novelistas, como el irlandés Benjamin Black y, por supuesto, Domingo Villar, que iba mucho más allá de plantear una investigación. Villar hizo lo máximo a lo que puede aspirar un novelista, que es crear un personaje inmortal, porque eso fue lo que consiguió con Leo Caldas.

Uno de los libros de Domingo Villar protagonizados por Leo Caldas, ‘La playa de los ahogados’, fue llevado al cine. En este caso, a partir de ‘Nada que perder’ se rodará una serie de televisión.

Había varias productoras interesadas y una de ellas ha comprado los derechos y en eso están, con la idea de hacer una serie de cuatro o seis capítulos. Yo solo respondo de la novela, pero es cierto que esta es muy visual y que puede resultar muy bien llevada a la pantalla. Es un proyecto muy ilusionante, pero del que no puedo decir nada nada más.

Estos días también ha querido sumarse a los tributos a otro de los maestros de la novela de intriga, Javier Marías.

A mí me gustaba mucho y coincidimos muchas veces, en ferias del libro o en encuentros de escritores. Él era súper amable y me conquistaba su sentido del humor, muy irónico, y a la vez muy melancólico. También me gustaba mucho el Javier Marías articulista, ese que tantas veces iba a contracorriente y con el que unas veces estaba de acuerdo y otras veces no, ¡pero es que yo no estoy de acuerdo en todo ni conmigo misma! Pero era un escritorazo, un maestro del suspense a través de la digresión, un tipo discursivo que no se lo pone fácil al lector, pero con lo que él construía unas historias maravillosas.

¿Ya ha empezado a trabajar en su próximo libro?

No, ¡toca un respiro! Cuando acabas una novela te quedas como desfondada y después aún viene la promoción, que en este caso está resultando muy intensa. Yo necesito sacar un libro antes de empezar a pensar en el siguiente, porque nunca tengo cosas empezadas en el cajón. Hasta ahora, escribo y publico, me gusta hacerlo así y espero no tener que cambiarlo.

PERFIL

Trayectoria

► Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y en Historia de América por la Universidad de Barcelona. Durante años trabajó como profesora de Historia del Arte en Valencia.

► Actualmente colabora en cursos y talleres de escritura creativa en varias universidades.

Lazos familiares

► Susana Fortes es hija del escritor Xosé Fortes Bouzán y hermana del periodista Xabier Fortes.

Libros

► Con su primera novela, ‘Querido corto maltés’, ganó el premio Nuevos Narradores 1994. Su obra más destacada es ‘El amante albanés’, con la que quedó finalista del Premio Planeta 2003.

► Otros títulos son ‘Quattrocento’, ‘Esperando a Robert Capa’, ‘Septiembre puede esperar’ o ‘Tal como éramos’.