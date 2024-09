"Sí, puedo decir que soy un obrero que se dedica a hacer canciones"

¿Sigue siendo un obrero que se dedica a hacer canciones?

¡Es una buena definición! Sí, pero solo actúo en la iglesia evangélica Buenas Noticias, en Lugo.

Dice que canta rap cristiano. ¿Nos podría decir qué es eso?

El rap no es ni cristiano ni no cristiano sino música con un mensaje dispuesto para cambiar vidas. El cristiano soy yo y hago una reflexión a través del rap.

Hijo de Dios

Pero también se hace llamar Hijo de Dios en redes. ¿Podría explicarlo?

Es una terminología humilde para decir que soy creyente. Como si fuese un apellido.

Acaba de sacar una nueva canción en YouTube, 'Villa Alegría', inspirada en dos noticias: el suicidio de un hombre desde la muralla y el posicionamiento de Lugo como la ciudad gallega donde la gente vive más feliz. ¿Por qué escogió estos dos temas?

Solo quiero recordar que aunque Lugo sea la ciudad de Galicia donde hay más felicidad, también hay personas que sufren depresión y llegan a suicidarse.

¿Cree que Lugo se tiene bien merecido ese sobrenombre que le da en la canción de ‘Villa Alegría’?

Es un poco irónico pero creo que en Lugo se puede vivir bien. Yo, por ejemplo, soy feliz pero también mis padres me enseñaron, de pequeño, herramientas que me vienen muy bien aquí para enfrentar situaciones de rechazo por ser extranjero.

¿Hay espacio para las personas migrantes en el mundo del arte?

Sí, de hecho algunos artistas de mi país hacen su promoción en España y luego regresan.

Volviendo a noticias de Lugo. También hizo otra canción sobre el caso de Cristina Cabo, la mujer víctima de un asesinato machista hace casi dos años. ¿Cuál fue la repercusión de ese tema?

Resonó bastante. Algunas personas la entendieron pero otras dijeron que era mejor no decir nada. El mensaje era que cualquiera puede ser un agresor y hablaba del peligro de la noche.

¿La actualidad es, para usted, una fuente de inspiración?

No siempre, pero la aprovecho. Me inspira, sobre todo, poder llegar a que una persona cambie de parecer a través de mi música.

¿Cada canción es una reflexión?

No, puede ser solo un método para expresar un sentimiento. Tengo cuatro canciones sobre la historia de mi país.

O Ceao

¿Le cuesta mucho ponerse a hacer una canción?

No, si tengo claro el mensaje. A veces, incluso, tengo una producción en cadena. Ahora estoy haciendo algo sobre el polígono de O Ceao.

A estas alturas, ¿se siente más español que dominicano?

Sigo representando mi dominicanidad, aunque me gustaría que los que son de aquí se sientan orgullosos de este extranjero.

Cuando no canta ni trabaja ¿qué hace Viktor Franco?

Soy padre de familia numerosa. Tengo ya cuatro hijos en casa de 13, 12, 6 y 1 año, que me ven como un héroe cuando canto porque no me rindo y expongo lo que pienso.