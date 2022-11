Ángel Llàcer: "Soy un hipocondríaco y me encanta la soledad"

Un canto a la libertad. Así es La jaula de las locas, el musical inspirado en la obra homónima de Jean Poiret que define perfectamente al polifacético Ángel Llàcer (Barcelona, 1974), su director. Un torbellino televisivo que siempre tuvo claro que los escenarios formarían parte de su vida. Ahora, a los 48 años, no descarta bajarse de las tablas porque, como él mismo reconoce, ya ha vivido "tres vidas".

¿Cómo se prepara para un día de estreno? ¿Es supersticioso?

¡Que bah, para nada! Lo único que tengo es mucha ilusión de salir a escena. Ese día lo que suelo hacer es un montón de entrevistas, duermo una siesta y luego ya estoy preparadísimo para todo lo que venga.

¿Siempre tuvo claro que lo suyo eran los escenarios?

Supe que ese era mi camino cuando empecé a estudiar Dirección de Empresas y me dije: ‘Esto no es lo mío, mi pasión son los escenarios’. Ahora tengo la suerte de poder decir alto y claro que soy actor, que me encanta serlo y que es lo que quiero en mi vida.

¿Como es Ángel en la intimidad?

La gente piensa que estoy como una cabra, pero realmente soy muy silencioso y solitario. Me encanta ir con mi perro Óscar al campo, donde tengo una casita. De hecho estoy deseando que llegue el frío para encender la chimenea y estar allí respirando paz. Adoro la soledad y el silencio.

Además es muy disciplinado.

(Risas) Eso ante todo, soy muy meticuloso y ordenado. Pero es que tengo que tenerlo todo medido al milímetro para poder llegar a todo lo que tengo entre manos.

Está de gira con La jaula de las locas ¿Cómo la definiría?

Una comedia musical con la que la gente se ríe muchísimo. Es un canto al amor, hacia uno mismo, hacia los demás, a la libertad. Dos horas y media de felicidad y cariño. A la gente le encanta e incluso repite porque quiere traer a sus seres queridos.

¿Esperaban tanto éxito?

En esta obra ha funcionado mucho el ‘boca-oreja’ que es el verdadero éxito de todo. Por mucho que yo cuente cosas bonitas de la obra, solo funcionará cuando el público la experimente y se enamore de ella, y así ha sido.

A este espectáculo viene uno a divertirse. ¿Qué cosas en la vida le parecen aburridas?

Las mentiras y la hipocresía.

¿Se siente presión al dar vida a uno de los musicales más aclamados de Broadway?

La verdad es que yo no lo había visto antes, entonces fui haciendo mi caminito y nada más. Nunca me comparo con nadie ni me meto presión añadida. Mi finalidad en el teatro es hacer las cosas bien y que la gente sea feliz.

Ángel LLàcer en La Jaula de las Locas



Dirige y protagoniza el musical. ¿No es agotador?

Lo llevo bien. Cuando estrenamos la obra y me tocó dirigirla me repartía el papel protagonista con otra persona. Lo que hacía era dirigir al otro chico, montar la obra y una vez montada dirigirme a mí. Así dividía el cerebro en dos, porque para ser director y actor se usan partes distintas. Ahora ya llevamos 4 años y estoy más liberado. Además compagino el papel con Iván Labanda. Hay que tener en cuenta que hacemos dos funciones al día y es imposible seguir el ritmo. Bueno, yo lo hice cuando era joven y tenía 44 años (risas), ahora con 48, una hernia y todo lo demás me resultaría imposible .

¿Le gusta ser jefe?

Un poco sí. Yo soy mi propio jefe, entonces no me riñe nadie (risas). Puedo hacer lo que quiera que mi director no me echa la bronca.

¿Y sigue sintiendo nervios?

Al principio, sí. Hay que tener en cuenta que en esta obra salí por primera vez a escena cuando ya casi estaba todo rodado y la gente llevaba mes y medio ensayando. Pero pronto cogí carrerilla.

El hijo de uno de los protagonistas se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador que se parece a Abascal. ¿Casualidad?

(Risas) Es cierto, uno de los actores se parece a Abascal. A las caracterizadoras les pareció buena idea y yo les dije: ‘Como queráis’. Realmente Abascal es una persona ultraconservadora, así que este papel lo define bien. No le veo problema porque se ciñe a la realidad.

¿Cómo se puede desarmar a una persona así?

Con humor y amor. Como dice el dicho: "El amor siempre triunfa". Yo jamás compartiría parte de mi tiempo con una persona así, pero tampoco he venido a esta vida a reivindicar nada, ni quiero convencer a nadie de nada.

Ha afirmado que los homosexuales de su generación no le tienen mucho cariño, ¿por qué?

Precisamente por esto. Yo soy una persona desinhibida, pero no me gusta reivindicar. Hay personas a las que esta naturalidad que tengo les molesta. Tengo casi 50 años, me sigo disfrazando de cosas en la tele y me da absolutamente igual. Pero mucha gente no entiende esta manera libre de vivir.

¿Cómo de sacrificado es ser actor de musical?

Mucho, tengo la suerte de que tengo unas cuerdas vocales de hierro pero es fundamental cuidarse mucho. Hacer ejercicio, dormir, no puedo beber, ni fumar... ¡Un horror! Es como ser deportista, pero al final merece la pena.

Formó parte del jurado de Tú sí que vales que rechazó a la mismísima Rosalía. ¿Tan mal lo hizo?

¿Pero habéis visto la actuación? (Risas) ¡Lo hizo fatal! También es cierto que era muy joven, ahora ya es una mujer y una artista mundial, no tiene nada que ver con aquella interpretación.

A mi familia siempre les digo que tenemos que vernos más ahora que podemos, tenemos salud y estamos a tiempo

Dijo en una ocasión que se va a retirar pronto ¿lo sigue pensando?

Por supuesto. Me encantaría no hacer nada (risas). A mi edad ya he hecho mucho. Mis padres alucinan y me dicen :"¿Pero cómo te vas a retirar?" Y yo les respondo: "¡Pero si he vivido tres vidas vuestras!". Prefiero retirarme antes de que me jubile la enfermedad. Soy un hipocondríaco y siempre pienso que nos va a venir un cáncer y entonces nos tendremos que ver por ello. Por eso siempre le digo a mi familia que nos tenemos que ver más ahora que podemos, tenemos salud y estamos a tiempo.