"Soy biotecnóloga pero siento pasión por la música, no por las ciencias"

Eligió el escenario y no se arrepiente porque allí se reencuentra con ella misma. Valeria Castro tiene solo 25 años, un grado en Biotecnología y una nominación a los Latin Grammy. Como currículo no está ya nada mal. Actuará este viernes en A Coruña (entradas a partir de 20 euros en teatrocolon.es) y el sábado en Ferrol (desde 18 euros, en ataquilla.com).

Tiene solo 25 años y ya fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de mejor canción de cantautor por 'La raíz'. ¿No va muy rápido?

Se siente con bastante velocidad este camino. Lo importante es saber vivir a esa velocidad. Siempre me educaron para hacer así y es muy bonito, siempre manteniendo esa esencia de una misma. Todo esto te hace currículo y te hace feliz y estoy disfrutando mucho. Pero trato de poner el foco en las emociones, en el directo con la gente.

Le hizo una canción a su isla, La Palma, tras la erupción del volcán. ¿Qué fue lo que la motivó para aportar, en aquel momento, su granito de arena musical?

Necesitaba escribir lo que cuento en la canción. Me tocó el volcán muy de cerca porque mi abuela Micaela vivía en el barrio de Las Manchas, que quedó afectado. Así que en la canción transmito pinceladas de lo que aprendí con ese suceso. Escuché el testimonio de mi abuela y sacarle yo de dentro ese dolor sin más con la canción sería egoísmo por mi parte, pero a los vecinos también les llegó porque el tema transmite la emoción pura de alguien que lo vivió en su propia piel. Las canciones están para que cada uno las lleve a su terreno y así otras historias acaban conectando con la mía.

Cine y publicidad

También fue nominada este año a los Goya en la mejor canción original, junto con Vetusta Morla, por la película ‘El amor de Andrea’. ¿Es la primera vez que hace música para cine?

Sí, pero no será la última. Buscaban una voz femenina y tuve la oportunidad de hacer algo que es muy emocionante: compartir tu música con otro artista.

Habla que no será la última vez que hace cine. ¿Algún proyecto en mente?

Puede haber algo. La experiencia en 'El amor de Andrea' la disfruté muchísimo. Fue bonito poder fusionar dos artes. Creo que el cine va a estar presente en mi vida por eso de sumar culturas.

Protagonizó también con su voz el anuncio navideño de Decathlon con la canción 'Il mondo'. ¿Tiene algo en común hacer música para un anuncio o una película con hacerla para un escenario?

En el cine tienes que trabajar a favor de la idea de un director. Lo importante es hacer una música muy honesta, que ahonde en mi corazón y que sea un soplo de aire fresco porque para el cine no hace falta tanta introspección.

¿Es cierto que conquistó a Alejandro Sanz con sus versiones?

Alejandro me escuchó y me invitó a subir a cantar con él, en un concierto en La Palma, 'Corazón partío'. Fue impresionante ver que la gente que se dedica también a esto mira lo que está haciendo Valeria Castro, porque él había escuchado la versión que yo había hecho y parece que le gustó. Así que, con estas cosas, la verdad es que te sientes más arropadita.

No hay muchas cantautoras (mujeres) y menos con tan solo 25 años. ¿Es un caso único?

Ser joven es un hándicap porque tienes que construirte una identidad pero creo que no soy un caso tan único. De repente, te ves escribiendo y cantando lo que llevas dentro. En cuanto a lo de las mujeres... se está ahora queriendo escuchar el discurso de las jóvenes. Hasta ahora no estaba presente el discurso de las mujeres jóvenes, no estaba en el ojo público. Me enorgullece poder hacer esto porque mi actitud alimenta la de otras niñas. Se trata de construir los entresijos de las que vienen detrás.

Biotecnóloga

Es usted biotecnóloga y se dedica a la música. ¿A sus padres les gustó la idea?

Siempre hubo un plan A (que era la música) y un plan B (que era la carrera). Mis padres están contentos, son felices de verme feliz. No es que estén contentos por el éxito que pueda tener, sino por ver que soy feliz. Siento pasión por la música, no por las ciencias. De momento, mi idea es seguir por este camino y aparcar el otro.

Combina varios géneros como el flamenco, el indie folk o, incluso, el rock alternativo. ¿Algo en común entre todos ellos?

No se trata de poner piedras a la música. Los géneros no deben frenarte si una canción te emociona y beber de varios géneros no me parece mal. En realidad, los géneros los hace la voz de una misma. Ahora la gente fusiona mucho y escribe lo que le emociona. Por ejemplo, la canción que interpreto con Vetusta Morla en 'El amor de Andrea' es una habanera y nadie imaginaría que este grupo podría hacer una habanera.

Tanxugueiras

Colaboró también con Tanxugueiras. ¿Le gusta la música gallega?

Admiro mucho a Tanxugueiras y también a otras intérpretes gallegas como Fillas de Cassandra o Guadi Galego. Hay una escena preciosa en Galicia actualmente y está mejorando mucho el panorama musical. Quizá sea una idea fusionar lo canario y lo gallego. Admiro la música que se está haciendo en Galicia. Creo que hay puntos en común entre los folclores y los siento como hermanos. Digamos que hay una sororidad presente.

Castro es un apellido muy gallego. No tendrá raíces aquí…

Yo soy muy de La Palma por varias generaciones, pero sé que Castro es un apellido gallego, así que si mirase para atrás tal vez tenga un ascendiente de Galicia.