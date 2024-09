"Siento incredulidad de que la persona que amas y adoras ya no esté ahí"

Decir el apellido Auster es hablar de Nueva York, de literatura, de historias y de una familia tocada por el don de la creatividad y el talento. Paul falleció el pasado 30 de abril en su casa de Brooklyn, el lugar que compartió con su mujer Siri Hustvedt, una escritora y ensayista premio Princesa de Asturias como su marido.

Su hija Sophie, que ha crecido entre la realeza intelectual de Estados Unidos, relacionándose desde la cuna con Lou Reed, Harvey Keitel o el escritor Don DeLillo, ha conseguido hacerse un nombre propio con su música, que sonará en el Círculo de las Artes de Lugo el 31 de octubre. Las entradas están a la venta en woutick.es al precio de 19,80 euros.

Dará cuatro conciertos en España y solo uno en Galicia y será en Lugo. ¿Por algún motivo especial? ¿Qué sabe sobre esta pequeña ciudad?

El mes que viene lanzaré un nuevo single, Look What You're Doing to Me, como anticipo de mi nuevo disco, Milk for Ulcers, que saldrá en la primavera de 2025. De hecho, he tocado en Galicia varias veces. Y siempre he disfrutado mi estancia ahí. Lugo es una joya que no se debe pasar por alto. Tocar en ciudades más pequeñas también es una buena manera de conectar con diferentes públicos.

Ahora comienza una gira que la llevará por Europa. Cuando está de gira: llega, toca y se va, o tiene tiempo para caminar, ir a exposiciones o restaurantes...

Esta gira es especial porque viajaré con mi esposo, Spencer Ostrander, y nuestro bebé, Miles, de 8 meses. Actuaré en la fundación Princesa de Asturias el 17 de octubre y luego en un concierto en honor a mi padre en Madrid. Antes de comenzar la gira oficial, Spencer y yo planeamos tomarnos un tiempo de vacaciones en Mallorca con el bebé para celebrar su cumpleaños. Creo que este será un momento muy memorable para nosotros, a diferencia de las giras que he realizado en el pasado.

Su nuevo disco, 'Milk for Ulcers', que saldrá en 2025, alude a la muerte de su padre hace cinco meses. ¿Ha sido una terapia en toda regla?

La realización de este álbum coincidió con la muerte de mi hermano [Daniel, hijo de Paul y Lydia Davis, murió en 2022 de una sobredosis] y mi sobrina [Ruby, de 10 meses, también a causa de lo mismo en 2021] y, posteriormente, con la muerte de mi padre quien, después de la última revisión, decidió suspender el tratamiento. Sabíamos que poco después entraría en un centro de cuidados paliativos. En ese momento, me llevó a un aparte y me pidió que terminara el álbum. Una semana después había terminado la última canción del disco, Blue Team, dedicada a él. La escuchó antes de morir y eso realmente me alegra. La música siempre es una terapia para mí. Ahora más que nunca.

Ha elegido un curioso nombre para su nuevo disco, 'Milk for Ulcers', un remedio casero para una dolencia. Entiendo que la úlcera es una metáfora.

El título del álbum, Milk for Ulcers, me llegó después de una conversación en la mesa sobre remedios antiguos para diversas dolencias: aunque la leche puede aliviar momentáneamente el dolor de úlcera, en realidad puede empeorarlo. Es como poner mantequilla a quemar. La ironía es obvia, pero qué hacer con las heridas y cómo curarlas es un enigma sin resolver que me niego a responder con clichés. Milk for Ulcers habla de cerrar heridas abiertas aunque algunos de los tratamientos sean solo temporales.

La muerte es una amputación emocional. Tienes que seguir adelante sin esa persona a tu lado. Cuando perdí a mi padre a los 33 años, me refugié en la cocina. ¿Cómo lo está consiguiendo usted?

Cada quien sufre el duelo de forma diferente. Tener un bebé al que cuidar es una alegría tremenda y una gran distracción porque estás viviendo en lo inmediato. Mi pena suele aparecer cuando él está durmiendo y tengo un momento de reflexión. Para mí, hay un sentimiento abrumador de incredulidad de que la persona que adoras y amas no esté ahí. Todavía estoy bastante sorprendida de que no esté al otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que más extraña de su padre?

Pienso en la canción Can't Put Your Arms Around a Memory, escrita por Johnny Thunders. Creo que esa letra lo dice todo.

Sus padres son grandes narradores, usted siguió su estela: cuenta historias, pero con música. Algo inevitable, supongo, contar historias ya que su madre, la escritora Siri Hustvedt, hasta los 13 años se pasaba dos horas leyéndole un libro antes de irse a dormir. ¿Cuál fue su favorito?

Mi madre y yo leíamos todo juntas. Comenzamos con clásicos infantiles como Peter Pan, la serie de Oz, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, El jardín secreto, por nombrar algunos, y rápidamente pasamos a leer a Austen, Dickens, Wilde, las hermanas Brontë y muchos más. Probablemente, de los libros que mi madre y yo leímos juntas, David Copperfield, Jane Eyre y Cumbres borrascosas fueron los que más me influyeron en mi vida, entonces tenía, más o menos, entre 10 y 12 años.

Los aficionados a la literatura siempre tenemos problemas con el espacio. Los libros terminan apoderándose de la casa. ¿A usted también le pasa?

Sí. Seguimos construyendo estantes para nuestros libros, miles. Mi hijo heredó todos los libros de mi infancia, así que también tuvimos que construir una estantería grande en su habitación.

Parece la mujer perfecta: bella, inteligente, culta, exitosa. Por favor, dígame algo en lo que es terrible, que le salga fatal.

Muy halagador y muy falso, pero su cumplido me conmueve mucho. A medida que una va creciendo, he conseguido mejorar en la aceptación de los elogios. Es algo bueno de la edad. Pero soy terrible en matemáticas, no puedo organizar el escritorio de mi ordenador aunque me vaya la vida en ello, a pesar de que lo intento. No soy buena en el cuidado personal, como acordarme de hidratarme o usar guantes de jardín. ¡No sé peinarme y hoy me hice mi primera manicura en doce meses!

Solo tiene 37 años y parece haber vivido siete vidas. Lanzó su primer disco con 18... Precoz, ¿verdad?

Sabía que quería ser intérprete desde muy joven. Llevo mucho tiempo en este camino. En mi familia no nos rendimos y eso es algo que mi padre siempre me decía y que recuerdo: "Seguimos adelante y haciendo el trabajo porque es necesario".