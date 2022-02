"Son subcampioa de Eurovisión; quedei por enriba de Julio Iglesias!"

Hai unha ledicia no falar de Verónica Codesal que atravesa cada unha das súas palabras. Está de volta en Galicia, sinte o fogar e a lingua. Ademais pode amosar na terra dos seus pais emigrados a súa música xunto ao grupo Ialma. Verónica está este venres en Vilalba e o sábado nas Pontes sabendo que a xente bailará ao son da súa voz.

A súa páxina da Wikipedia está dispoñible en varios idiomas, entre eles o francés, o español e o galego. Como coordina a súa identidade?

Para min non é complicado levar esta identidade. Nacín en Bélxica y alí somos as galegas, aquí somos as belgas. Pero non pasa nada por iso! Collo o mellor das dúas culturas, o meu marido é belga (ri). No meu caso, o pasaporte é español porque non me deron a nacionalidade ao nacer alí. Aos fillos daquelas xeracións non lla daban.

Non ten acento foráneo ao falar galego pese a que aprendeu no estranxeiro. A casa sería escola, pero a contorna non era Galicia.

A min ensináronme meus pais tal cal eles saben! Podes estar en Bruxelas en cada rúa, que cando entras pola porta da súa casa volviche a Galicia. Pero non só polo idioma, alí cántase, bébese, cómese e vívese en galego. E, por suposto, as broncas tamén son en galego! As cantigas axudaron, e nos centros galegos de emigración aprendimos de todo, desde baile a tocar a gaita ou a pandeireta. Así naceu Ialma, con pontes tendidas desde Galicia.

Entendo que fai o mesmo cos seus fillos, para continuar a tradición.

Inténtoo, porque non é sinxelo. Pensa que eles na escola xa estudan francés e flamenco, pero algo de galego si que falan. Dicindo a verdade, os meus fillos cantan máis en galego do que o falan.

Ensináronme galego os meus pais tal cal eles saben. Na miña casa cómese e vívese en galego. As broncas tamén!

Vostede conquistou en Eurovisión representando a Bélxica.

Certo é! Son subcampioa de Eurovisión. Dícemo moita xente porque ás veces esquézome das dimensións diso. Quedei por enriba de Julio Iglesias! Que foi cuarto. Iso abriume moitas portas, chegamos a tocar ata en Taiwán. Este boom de Tanxugueiras danos o éxito a todos os do mundillo.

Está de volta para actuar en Galicia con Ialma, trae algo especial ou fará o mismo que no resto de concertos que fan por Europa?

O noso é un espectáculo interactivo no que se baila. Como artistas precisámolo pero o público coido que tanto ou máis. É diferente porque neste proxecto contamos a historia dos nosos pais, da emigración. Hai unha parte do show no que unha das nosas integrantes fala e resposta preguntas como se fose unha das nosas avoas, narrando a nosa vida e historia.

A pesar da distancia, son un nome habitual nas foliadas do país?

Como Ialma, levamos cinco anos sen tocar en Galicia. Aínda que en 2020 estivemos no Apóstolo pero con outro proxecto conxunto con outros músicos vascos e cataláns. Temos moitísimas ganas de reconectar co noso público galego, porque é importante non só a aceptación da xente de fóra.

Ademais volven na semana do aniversario de Rosalía de Castro.

De feito, estivemos actuando na gala de Rosalía en Pontevedra e en Vigo, foi moi especial.

Facer música tradicional pode resultar, polo dogma, difícil para compoñer novos temas, non?

É certo que estamos preto da tradición e resulta complicado saír diso. Tes ese medo, ao fin é a nosa esencia e raíz. Non como unha falta de respecto, pero miramos de non alonxarnos tanto. Pero si sabes de onde ves, de onde proveñen eses temas, podes darlle unha dimensión nova sen problema. Para nós é quizais máis sinxelo estando fóra.

Ao rematar os nosos concertos sempre invitamos a cantar un alalá, en Bruxelas alucinan e súmanse

Os alalás son moi pegadizos en calquera lugar do mundo.

Nós ao rematar os concertos sempre invitamos ao público a cantar un alalá, en Bruxelas alucinan e súmanse con facilidade.

Realmente, de onde é Ialma?

Nós, as catro integrantes, somos galegas pero nacidas xa directamente en Bruxelas. Nesta capital multicultural atopámonos con artistas de todo o planeta e os seus ritmos. Traballamos con iso. Coñecer a música dos demais enriquece a túa propia. De feito, agora estamos cantando en italiano nos concertos. Iso si, engadindo unha copla en galego! (ri).

Notaron o efecto das Tanxugueiras no eido profesional? Véndense máis pandeiretas, por exemplo.

A todos nós estanos afectando moitísimo pero para ben. En Bruxelas somos embaixadoras de Galicia, aquí xa nos chamaron as Tanxu-belgas! A nosa misión, realmente, é espallar a cultura galega no mundo.

Alí somos as embaixadoras de Galicia, aquí as Tanxu-belgas!

Como se viviu o fenómeno desde tan lonxe?

Estaba moi nerviosa, case como se volvese eu a vivir o daquel 2003! Eu sinto moita admiración polas Tanxugueiras, porque sen ir a Eurovisión hai que mirar o éxito que xa levan arrastrado. Cada unha das Ialma estivemos moi a tope dentro do Benidorm Fest. Hai un orgullo pola nosa parte cara elas, representaron a todas as pandeireteiras do mundo. Nós sempre estivemos convencidas de que a música galega tiña potencial para conquistar.

Vostede foi cunha lingua inventada, unha polémica grande en este ano.

Cando mo propuxeron, porque ademais ía unha gaita galega, pareceume unha idea fantástica. En Bélxica altérnanse para que se represente en francés ou en flamenco, e quixemos rachar con iso.

E como inventaron o idioma da canción Sanomi?

Yves, o noso letrista, foi facendo sílabas que soasen e se amoldasen á melodía. O sentido disto era que cada quen fixese a mensaxe e o significado na súa cabeza. Pero, con todo isto, non hai un motivo polo que falar de linguas imaxinarias para logo presentar o galego.

A lingua imaxinaria que demostrou que non hai fronteiras.

Aí está! Esa canción é o que demostra e é o significado que eu lle dou. As músicas son mundiais, sen límites.