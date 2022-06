Estos son los horarios del O Son do Camiño "más grande"

El festival O Son do Camiño ha desvelado este miércoles los horarios y escenarios de su tercera edición, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio en el recinto del Monte do Gozo de Santiago de Compostela. El cartel de 2022 es el "más grande" de su historia, con 47 artistas como C.Tangana, Liam Gallagher, Anuel AA o Jason Derulo. Y a los que ahora se incorporan dos nuevas actuaciones.

Son las de Galician Army —el viernes 17— y Sebastian Black —sábado 18—, ambos con dos sesiones en el nuevo escenario Paraíso, pensado para propuestas de música electrónica.

Jueves 16 de junio

Esta es la gran novedad del festival, que suma un nuevo escenario respecto a las ediciones anteriores y que en esta ocasión abrirá la banda gallega Furious Monkey House el jueves 16 de junio a las 15.00 horas. Otro grupo local, Boyanka Kostova, pondrá el cierre de la primera jornada (2.45 horas) desde el escenario secundario, en un día en el que se esperan los conciertos de Kase.O (16.25 horas), Jhay Cortez (18.10), Foals (20.00), C. Tangana (22.15), Sebastián Yatra (23.15), Lola Índigo, Sen Senra o The Chemical Brothers (1.30 horas).

Completan el cartel del primer día The Killer Barbies (15.45 horas), Guadi Galego (17.25), Carlos Sadness (19.10), Gazzi (19.10 y 21.15), Lola Índigo (21.15), Les Castizos (23.45) y Sen Senra (1.10).

Viernes 17 de junio

Tigre y Diamante serán los encargados de dar comienzo a los conciertos del viernes 17 a las tres de la tarde, en una fecha en la que habrá lugar para el pop rock de Liam Gallagher (19.50 horas), el trap de Duki (21.00), el rock alternativo de Editors, el reguetón de Anuel AA (23.35) o la fiesta electrónica de Justice (2.00), que cerrarán el festival desde el escenario principal.

Otros platos fuertes de la jornada son Justin Quiles (18.05), Anne-Marie (22.50) o Timmy Trumpet (0.50). Y también actuarán Kings of the Beach (16.00), Wöyza and The Galician Messengers (16.35), Budiño (17.20), Dani Fernández (19.00), Innmir (19.05 y 21.05), Editors (21.50) y Galician Army (22.50).

Sábado 18 de junio

En el último día del festival, será Cora Velasco (14.30 horas) quien inicie la programación de una jornada con marcada presencia argentina —Khea (18,35), Nicki Nicole (19,25), Nathy Peluso (0,40)—, junto a otros reclamos internacionales como Jason Derulo (23.40) o Tiësto (1.55) y a nombres consolidados del pop y rock español como Dani Martín (21,10), La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante —último concierto de este O Son do Camiño, a las 2.45 horas— o Rigoberta Bandini.

Completan la última jornada del festival Rayden (16.20), Pablo Lesuit (15.00), Escuchando Elefantes (15.40), Miss Caffeina (17.00), Triángulo de Amor Bizarro (17.40), La M.O.D.A. (20.25), Sebastian Black (22.40) y Natalia Ferviú DJ (18.40 y 20.25).

Entradas agotadas

Con este cartel están programadas más de doce horas de música diarias para los miles de asistentes a un festival que vuelve a organizarse tras tres años sin actividad a causa de la pandemia de covid-19, que obligó a suspender la edición de 2020.

Todas las entradas para la cita, tanto abonos como pases diarios, están agotadas desde hace semanas y se espera un récord de asistencia en esta tercera edición después de las obras de mejora y ampliación del recinto ejecutadas en los últimos años. Puede albergar a unos 42.000 asistentes diarios, según apuntó este miércoles en la presentación la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro. Además, la celebración de O Son do Camiño contribuirá a sostener 1.500 puestos de trabajo.

Tras las obras de ampliación realizadas en el Monte de Gozo, los asistentes al festival se encontrarán con zonas de camping, comida y full track más grandes que los años anteriores.

Otra de las novedades reside en los escenarios que albergarán las actuaciones: el Escenario Xacobeo, ampliado para las actuaciones más destacadas; el Estrella Galicia, y el Paraíso, novedad esta edición que tendrá música electrónica en la zona de comida.

Se reforzarán las líneas seis y siete del autobús para llegar al festival desde el centro de la capital gallega, y existirán dos grandes parkings.