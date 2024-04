"Somos uns colegas que montaron unha banda e queren pasalo ben"

Pegadizos, graciosos, sorprendentes e con retranca. Así son os Monoulious DOP, a banda formada por Mon e Ula que defende que hai que Morrer en Jalisia e que arrasan nas redes sociais, esas ás que din que lle deben o seu éxito. Tamén din que a pesar de ser de Noia, son unha banda do mundo e que de vez en cando tocan por “Venus ou Marte”, aínda que o que lles gusta é ter os pés na terra. Eses que os levarán ata a sala Hermo de Muimenta para facer vibrar ao 'A Galega Fest'.

Comezaron cunha guitarra e co único fin de pasalo ben. Pero cando se produce o verdadeiro boom de Monoulious DOP?

O fin segue sendo o mesmo, a guitarra non, rompeu xa fai uns anos. O boom de Monoulious DOP prodúcese no momento que comezamos a subir vídeos a YouTube alá polo 2012. Esta rede non estaba tan masificada como agora e a verdade que foi un trampolín que nos incitou a levar os temas do virtual ao real, de YouTube aos escenarios.



Unha das cousas que máis curiosidade xera arredor do grupo é o seu nome. De onde vén?

O nome do grupo e a posta en marcha de todo esto debémosllo a unha peli de Jack Black, Tenacious D, the pick of destiny (Tenacious D: dando a nota). Foi acabar de vela e puxémonos a facer o noso primeiro tema e poñerlle o nome, que se debe da xuntanza dos nosos nomes (Mon, Ula) co sufixo -ious de Tenacious. E DOP significa Dolor de Ojete Padre, así, sen tonterías.

"A identidade da banda naceu antes de que existise. Os ambientes mediáticos son paradas que acrecentaron a lenda"

O seu pasado artístico é ben polifacético, desde videoclips musicais e colaboracións en programas de televisión, ata a participación no cásting dun reality, pero sen deixar de sentir nunca a paixón pola música. Como contribuíron estas experiencias á identidade de Monoulious DOP?

A identidade do grupo naceu moito antes de existir Monoulious, naceu con Mon e Ula e as nosas personalidades e crenzas humorísticas. Os ambientes mediáticos son meras paradas no camiño que só acrecentaron a lenda.



Cantando en galego e con acento 'barbanzo-noiés' conseguen milleiros de visitas en Youtube. Cal é a clave dese éxito?

Basicamente que a xente se identifique co teu rollo, crear boas vibras, pasalo ben e transmitir ese bó rollo en todas as facetas.



Publicaron o seu último disco hai un ano, Disko Disko e nel falan do poliamor, do desamor, da festa… Teñen algún tema tabú?

Non, non hai temas tabú pero si que hai deformación da narrativa á hora de contalos, sempre intentamos darlle unha volta ata encamiñalos ao noso terreo que é o polihumor.



De onde sae a inspiración?

A inspiración sae das situacións máis remotas que poden chegar as nosas vidas e que pensamos que poden ser situacións comúns á xente as cales vai dirixida a nosa música.



Algúns xa os definen como os reis da festa galega. Vense como tal?

Nós vémonos como uns colegas de toda a vida que montaron unha banda e que a máxima pretensión é pasalo ben enriba dun escenario e que a xente cante as nosas cancións de arriba a abaixo no transcurso dun concerto. Para nós eso non é ser os reis da festa, para nós eso é a auténtica felicidade.

Arrasaron no Caudal Fest cun directo moi potente e estanse preparando para o Son do Camiño. Van levar esta idea festivaleira á Hermo de Muimenta?

Prometemos risas e festa. É o noso traballo, aínda que as nosas nais non pensen que é un traballo. Pero que todo o mundo sepa que a máquina das risotas padre está de camiño a Muimenta!