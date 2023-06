"Somos extraños como dibujos animados, nos pasa de todo"

RUBÉN MANCHÓN empezó a tocar la guitarra a los 12 años en Alicante. En el colegio conoció a Álvaro Surma. Crearon la banda Spiding Jenny. "El nombre lo encontramos en el libro de Historia, era el de la primera máquina de coser", comenta. Surma se fue a Madrid. Montó Niña Polaca como cantante y guitarra, junto a Alberto Rojo (bajo), Kobe (batería) y Sandra Sabater (guitarra). Esta última, también en Ginebras, dejó el grupo. Rubén entró para sustituirla, procedente de Muro María, y también llegó Claudia Zuazo para los teclados.

Niña Polaca es un grupo de Madrid con minoría de madrileños. Surma, Claudia y usted son de Alicante.

Bueno, de Alicante Playa. Está cerca. Surma se fue a Madrid hace diez años, Claudia va y viene, y yo me trasladé a Madrid al entrar en la banda.

Surma es abogado especializado en propiedad intelectual, Koba es tatuador, Claudia ha acabado un máster de Animación 3D. ¿No son músicos profesionales?

De momento, no. Yo soy programador de big data.

¿Le gusta la informática?

Estudié Económicas, pero quiero comer.

Conoció a Surma en el colegio.

Nos gustaban los Libertines y los Arctic Monkeys. En Alicante no había mucho ambiente indie. Predominaban el rap y el techno.

Levante siempre fue electrónico. En tiempos de la Movida, los grupos de esa zona hacían música electrónica, vestían con elegancia y se cardaban el pelo.

Ahora siguen igual, pero se visten de canis. Llegué al indie porque mi padre escuchaba a U2. Yo quería tocar como The Edge. Surma y yo escuchábamos a los Libertines sin ser conscientes de que ellos estaban influidos por U2 y los Dire Straits.

Surma menciona a Springsteen.

Sí, le gusta por la intensidad y por la actitud. Surma tiene una voz diferenciable y además tiene sentimiento cuando canta.

Su música recoge influencias del pop, el punk y el garage.

Nunca hemos hablado de cómo queremos sonar, sonamos a las influencias que tenemos. A Surma y a mí nos gustan The National y Yo La Tengo; Claudia escucha música disco y melódica, Beto está flipado con los Beatles y con Television, y a Kobe le gustan Nirvana. Surma trae una canción al local de ensayo y lo vamos montando entre todos. Surma ha compuesto todos los temas del próximo disco, que sale el 27 de octubre.

Los cinco son compositores. ¿Por qué Surma es el único que firma en el nuevo disco?

Porque él quiere contar sus vivencias y lo respetamos. A nivel conceptual es mejor que componga una sola persona para crear una narrativa. Permite conectar mejor con el oyente, es más literario.

Hábleme del álbum. ¿Cómo se va a llamar?

El nombre ya está decidido. Aparece en la letra de la canción ‘Travieso’, que hemos publicado esta semana. Estamos pensando en hacer un concurso o algo así para desvelarlo.

En las últimas grabaciones han metido más instrumentos.

En este disco hay cuerdas, piano, sintetizadores y organillos. Habíamos metido unas castañuelas.

¿Unas castañuelas? Los grupos españoles de los años 60 las incorporaron al rock.

Meter un instrumento de tu región da una riqueza a la canción, un carácter distintivo. Al escucharla decidimos quitar las castañuelas. No quedaban bien.

El grupo nace en Malasaña, en Madrid, gracias a Wallapop.

Sé que Beto vivía en un quinto y que Surma se instaló en el cuarto. No sé lo de Wallapop.

Surma ha contado en entrevistas que Beto buscaba objetos de desecho por el barrio y que le vendió un pack por 40 euros cuando se instaló en la casa. El pack incluía un microondas que funcionaba.

Lo de Wallapop me pega bastante con Beto. Esta banda es extraña como los dibujos animados, nos pasa de todo.

¿Por qué se llaman Niña Polaca?

He leído varias versiones. Surma es hijo de un polaco. Se llevó a Beto y a Kobe a pasar unos días a casa de su abuela en un Seat Ibiza. A partir de ahí, lo han contado de muchas formas.

Llevaban años tocando en salas pequeñas de Madrid, pero están dando el paso a festivales grandes, como O Son do Camiño. Piense en las diferencias sobre el escenario.

Como abrimos los festivales a primera hora vienen a vernos los más entregados. En las salas hay un diálogo de tú a tú, es más imponente porque el público está demasiado cerca.

¿Le inquieta tener a los espectadores a poca distancia?

No es que me inquiete, pero es que miran cómo tocas; no sé...

En uno de sus temas, ‘Pdr Sánchez’, denuncian que "tanto tiempo regalo al capitalismo por mil euros y luego Pedro Sánchez no me deja ni follar". La música es tan punk como la letra.

Le ha tocado a Pedro Sánchez porque es el que está, pero todos los políticos nos parecen unos vividores.

Me decía antes que Claudia Zuazo había acabado un máster.

Sí, a ver ahora en qué trabaja. En algo que no tenga nada que ver. Como hacemos todos.

Confiéseme su sueño profesional.

Dejar el big data y montar un sello discográfico. Para eso estudié Económicas.