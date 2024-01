Cuando los componentes de Brothers in Band descuelgan el teléfono, en seguida se hace notar el acento gallego tras la línea. No sería sorprendente si no se tratase de un tributo a los históricos del rock Dire Straits: "Cuando la gente nos escucha hablar se quedan descolocados. Somos dos gallegos, un asturiano nacido en Galicia y un italiano. Parece el comienzo de un chiste", comenta divertido el batería Miguel Queixas (A Coruña, 1979), que junto a sus compañeros hará resurgir este viernes los acordes de himnos como Sultans of Swing en el auditorio Gustavo Freire a las 21.30 horas.

A sus espaldas, 17 años girando por toda Europa y un público sólido que reconoce que este es uno de los tributos a los británicos más seguidos del continente. "En febrero regresaremos a los Países Bajos, uno de los primeros lugares en los que despuntó Dire Straits. Hasta el momento hemos vendido unas 10.000 entradas", señala. Brothers in Band, compuesto -además de por Miguel Queixas- en su formato de septeto por Angelo Fumarola (voz y guitarra solista), Antonio Abad (guitarra rítmica y coros), Fernando Abenza (bajo y coros), Sander Ulloa (saxo, flauta y coros), Xabier Vaz (piano y teclados) y Ángel Fernández (teclado y coros), empezó a tocar en 2007, tras reunirse cuatro amigos que disfrutaban interpretando las canciones de Dire Straits.

"Cuando salimos de casa somos conscientes de que no somos Dire Straits, ni pretendemos serlo. Nuestro objetivo es transmitir emociones y sentimientos cada vez que tocamos, lo cual sí que nos puede acercar a ellos", apunta Queixas. Para ello, cuidan hasta el más mínimo detalle su presencia en el escenario: "Trabajamos mano a mano con un equipo de lutería para recrear los instrumentos originales. Y mi batería, en concreto, es la misma marca y modelo que la utilizada por los británicos en la época de los ochenta", destaca.

Una banda con ADN gallego, pero que cuenta en sus filas con el italiano Angelo Fumarola, el solista internacional más reconocido en Europa como recreador de Mark Knopfler, "que no imitador", incide el batería. Fue él, además, el único componente de la banda que tuvo el privilegio de encontrarse en persona con el mítico líder de la banda: "Tras acudir a un concierto de la banda en Italia, Angelo se encontró por casualidad con Knopfler en la calle. Incluso tienen una foto juntos", explica Queixas.

Este viernes, recalan por primera vez en el Gustavo Freire como arranque de una nueva gira que los llevará en los próximos meses a Narón, Santiago, Pontevedra y A Coruña. "Para nosotros es muy especial tocar en casa. Esperamos que la gente salga pensando que la actuación mereció la pena. Queremos que salten, que bailen, que se emocionen, que disfruten. Y también que se olviden por unas horas de sus teléfonos móviles y vivan la auténtica experiencia de los años ochenta", apunta el músico sobre una actuación en la que no faltarán himnos como Tunnel of Love o Telegraph Road.

Para escucharles, pueden adquirirse entradas anticipadas en la web de Ataquilla desde 33 euros o en el propio Auditorio.