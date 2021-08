Sofía Oriana Infante, compositora: "Trabajé en una hamburguesería para pagarme el máster"

Sofía Oriana Infante no entiende de encasillamientos, escucha desde Vivaldi hasta Nathy Peluso pasando por Lady Gaga.

¿Recuerda su primer contacto con la música?

Fue con ocho años en un viaje a Disneyland París. Me llevó mi madre porque había fallecido mi padre, para aportar un poco de luz a ese momento. Recuerdo cruzar la puerta del parque y a pesar de todos los estímulos visuales que había yo me fijé en la banda sonora de El Rey León, que estaba sonando de fondo. Fue la primera vez que sentí un escalofrío escuchando música.

Comenzó muy joven a formarse musicalmente. ¿Fue decisión suya?

Fue mi madre, me forzó un poco a entrar en el conservatorio. No lo disfruté nada hasta que fui adolescente. Me gustaba la música y la disfrutaba, pero no ir al conservatorio, de hecho repetí un curso.

¿Cuándo comenzó a disfrutarlo?

Llegó una profesora muy joven de Suiza con un rollo totalmente distinto al resto del profesorado. Pasé de querer dejar el conservatorio a querer dedicarme a ello.

"Tenía una idea preconcebida de Isabel Coixet. Pensé que era estricta y altiva y es lo contrario"

Se fue a Oviedo para estudiar Magisterio Musical.

Buscaba encontrar nuevos enfoques y no me quería quedar en casa. No fue casualidad estudiar Magisterio. Fue un cambio del enfoque metodológico educativo el que me hizo a mí querer dedicarme a eso. Comprendí lo importante que era la docencia.

Galicia, Oviedo y después se fue a Londres.

Sí, con la misma motivación. Estudié el máster de Composición de Bandas Sonoras. Para pagármelo trabajaba en una hamburguesería los fines de semana.

Es la compositora de la banda sonora de Carne, de Camila Kater, un documental con más de 50 premios detrás. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue algo muy natural, tuve muy buena conexión con la directora. Publicaron el corto en el New York Times, cuando vi sonar mi música de fondo en el link de la publicación sentí mucho orgullo.

También trabajó con Isabel Coixet en la banda sonora de Elisa y Marcela.

Sí, fue genial. Tenía una idea preconcebida de ella. Pensé que sería estricta y altiva, y es todo lo contrario. Fue una de las mejores experiencias laborales que he tenido. También por la temática de la película que sigue la línea feminista de Carne. Me gusta trabajar en proyectos que tengan estas connotaciones de feminismo, igualdad y diversidad. Además acababa de morir mi madre y lo recuerdo como una experiencia especial.

La definen como una compositora transmoderna. ¿Qué quiere decir eso?

Ese concepto lo quise utilizar yo. Es un término que acuña una teórica filósofa española, Rosa María Rodríguez Magda. Se refiere a la composición como un todoterreno, en la que conectas todos los aspectos. Estoy cansada de los prejuicios y de los encasillamientos, huyo de ellos en todos los aspectos de la vida.

"He sufrido muchas veces discriminación por ser mujer. Formándome como compositora noté muchas diferencias"

Cree que existen muchos prejuicios sobre la música clásica?

Sí, según el círculo. He tenido experiencias de esas en el conservatorio, se tiende a desprestigiar según que estilos.

¿Y por ser mujer ha sufrido discriminación?

Muchas veces. Formándome como compositora noté muchas diferencias. Laboralmente he recibido comentarios del estilo "como se nota que eres mujer por cómo compones". En este mundo se escucha mucho lo de "seguro que contratan a mujeres porque reciben subvenciones por hacerlo". Y es verdad, pero nunca se aplica el enfoque correcto, que es que se les dan subvenciones porque se está buscando la visibilización de la mujer. Da igual lo que pase que por ser mujer ya te critican.

Ha compuesto dos obras para la Real Filharmonía de Galicia. ¿Qué historias hay detrás de ellas?

In memorian está dedicada a mis padres fallecidos, me lo tomé como un cierre. Se estrenaba en Santiago, donde yo nací y donde se conocieron mis padres. Quise que mi primer estreno orquestal estuviese dedicado a la memoria de mis padres. Gratulantes es una pieza con motivo del año Xacobeo, me inspiré en una pieza del Códice Calixtino.