Ska-P o el éxtasis en el Revenidas

Fantasía y éxtasis en la jornada del sábado del Revenidas. Las 15 horas ininterrumpidas de música en el festival de Vilaxoán, con el concierto de Ska-P como culmen de la apoteosis, cerraron, a falta de la jornada de puertas abiertas del domingo, una edición para enmarcar.

El grupo vallecano dio un recital y el público se volvió loco desde el primer acorde. Entre saltos y pogos fueron pasando, uno detrás de otro, todos los himnos de la banda: Gato López, Niño Soldado, Cannabis y, por supuesto, El vals del obrero. El único capaz de robar protagonismo a las guitarras y a la voz de Pulpul fue, cómo no, Txikitín. El trompetista y hombre-show de Ska-P estuvo inmenso, regando el concierto con su particular desfile de disfraces y buen humor, con guiño obvio al famoso caldo blanco de las Rías Baixas: "Nosotros tendremos el txacolí, pero vosotros con el Albariño...".

LA JORNADA. La gente tenía ganas de rocanrol ya desde primera hora de la mañana. Mientras la Duendeneta y O Rabelo ponían en marcha la matinal, las colas se formaban a la entrada del recinto para ver a Heredeiros da Crus. La banda de Ribeira arrancó con un non me amenasas, quién sabe si dirigido a un cielo que sí, amenazaba con dar guerra. Pero, tras la tromba de Heredeiros, el festi y las nubes firmaron una tregua que se mantuvo todo el día. Tanto que Rebeliom do Inframundo, cuya actuación se había suspendido el viernes por la tormenta, se sumó a la fiesta y cerró el festival a las tantas de la madrugada.

Antes de eso, claro, mucha leña por cortar. Lamatumbá animó la hora vermutera y Familia Caamagno dio paso a la tarde antes de la espectacular puesta en escena de Rodrigo Cuevas. El asturiano llenó el escenario con su presencia, su buen humor y una voz asombrosa.

Otro de los conciertos más esperados fue el que ofreció Dakidarría, que ofreció en Vilaxoán una actuación especial para celebrar el XX aniversario de la banda, en un escenario por el que pasaron varios amigos del grupo, como Tanxugueiras, Ruxe Ruxe, Boikot o Xurxo Souto.

El divertidísimo concierto de Me Fritos and the Gimme Cheetos y la actuación aplazada de Rebelion do Inframundo supusieron el punto y final del festival.

DOMINGO DE PUERTAS ABIERTAS

El domingo se celebró la tradicional sardiñada popular y la jornada de puertas abiertas en el recinto, con actuaciones pensadas para los más jóvenes, como la de Uxía Lambona e a Banda Molona o la Gala Circo Solidaria.

Ya por la tarde, Xose Lois Romero e Aliboria y La Yaya DJ completaron cuatro días de auténtica locura revenidera.