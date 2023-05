Silvia Abril: "Me desvirgo en A Coruña con el primer monólogo de mi carrera"

Silvia Abril (Mataró, 1971) aterriza en A Coruña un poquito "nerviosa", pero llena de "ilusión", para presentar su primer monólogo. A sus espaldas, una trayectoria brillante como actriz y humorista que deja personajes tan inolvidables como La Niña de Shrek.

Compartirá escenario en A Coruña con tres grandes del humor. ¿Cómo se siente?

Un poco nerviosa. Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas, porque es la primera vez que hago un monólogo y ellos son profesionales. Estoy fuera de mi hábitat natural y eso me hace sentir nervios y, sobre todo, respeto. Para mí esto es terreno virgen: me voy a desvirgar en A Coruña con el primer monólogo de mi carrera y espero mucha sororidad y mucho cariño por parte del público.

¿Cómo es el público gallego?

¡Es una maravilla! Son unos motivaos, me encantan. El año pasado ya estuve en A Coruña y me lo pasé de maravilla. Ahora repito como telonera –realmente me siento así–, pero es genial esto de hacer algo por primera vez, de salir de la zona de confort... Es algo que a mí me pone cachonda... Volver a sentir esos nervios, ese miedo a que el público no se ría... Me hace ilusión volver a sentir todo esto.

¿Y qué tal eso de acercarse a la tierra de Heidi? Porque usted asegura que el personaje es de Vigo...

(Risas) ¡Vamos, eso está claro! Heidi es de Vigo, créeme.

¿De dónde sale esa teoría?

¡De mi toto! (risas). A ver, siendo realistas, rodar en Suiza debe ser carísimo. Yo creo que el creador de Heidi se flipó al creer que ella podía ser de allí. Teniendo la naturaleza que tenéis en Galicia, ¿para qué irse a Suiza? Y luego, todo ese despliegue de luces en Navidad... Una niña que baja del monte y se encuentra esa ciudad como la pone su alcalde en Navidad... ¡Cuadra todo! Yo pido desde aquí un encuentro entre Heidi y Marco en Vigo (risas).

Hablando de dibujos de su infancia... ¿Recuerda la primera vez que hizo reír a alguien?

Recuerdo mucho el éxito que tenía en clase cuando estudiaba EGB. Cuando me castigaban contra la pared –porque yo siempre he sido un poco trasto–, me pintaba la cara con los restos de tiza que quedaban bajo la pizarra y, luego, me giraba de cara a mi público, que era mi clase, y se partían el ojete. De eso sí que me acuerdo.

¿Y le volvían a castigar por portarse mal durante el castigo?

(Risas) ¡Claro! Entonces venía la fase dos del castigo, muy original, que era sacarme de la clase.

O sea que era una rebelde, ¿no?

¡Sí, sí! Yo di mucho por culo de pequeña. Ahora mi madre me dice: "¿Qué te da mucho por culo tu hija? ¡Pues ya sabes! El karma se está cobrando todo lo que me diste a mí" (risas).

¿Desde pequeña tuvo también claro que iba a dedicarse profesionalmente a este mundo?

De niña ya me di cuenta de que disfrutaba mucho actuando delante de mis amigos, haciéndoles reír. Había una extraescolar, que era teatro, a la que por supuesto me apunté. Yo gozaba mucho en el escenario. Veía que la interpretación era algo que no solo me gustaba, sino que se me daba bien, que no me costaba, pero jamás me la planteé como algo a lo que dedicarme. Disfrutaba mucho viendo a Lina Morgan, a Mary Santpere, pero no se me pasaba por la cabeza que podía llegar a vivir del humor como vivían ellas.

De hecho, comenzó los estudios de Derecho.

Sí, sí; ¡cuatro años me pasé en la facultad de Derecho! Era donde se habían matriculado mis colegas y yo fui detrás de ellos.

Pero, al final, no llegó a graduarse, ¿verdad?

No. Cuando estaba en cuarto, me presenté a las pruebas de la Escuela de Teatro, entré y ahí sí que tuve que decidir, y elegí el humor.

¿No se le hace a veces cuesta arriba que la gente espere de usted que sea graciosa todo el rato?

La verdad que sí, eso me pasa. La gente que me conoce al final se da cuenta de que yo no soy graciosa full time. A veces no te apetece y dejas que sean los otros los que hagan reír. Por ejemplo, yo ahora, entre los padres del cole de mi hija, veo grandes cómicos, y ellos no lo saben. Tengo grandes guionistas entre los padres y madres del cole sin que ellos lo sepan. La gente de la calle es muchas veces nuestra fuente de inspiración.

¿Y quién le hace a usted reír?

Hay compañeros con los que me meo de risa, como Eva Soriano, Ana Morgade, Leo Harlem... Con David Fernández me río y me he reído muchísimo.

¿Y alguien de su entorno?

Con mis hermanas me río mucho, y con mi madre... Mi madre tiene cosas que dices: "¡Pero, mamá, por favor!" Te partes de la risa con sus absurdeces, de verdad. Aunque tengo que decir que soy de risa fácil: esta mañana me ha mandado mi hermana un gift hablando de su culo y me partía de la risa. Yo me río mucho.

¡Normal! Está casada con Buenafuente! Imaginamos su casa como una comedia continua.

(Risas) Hay mucho humor en casa, sí. Competimos entre nosotros por ver quién hace reír más a nuestra hija, pero a veces nos tenemos que poner serios para evitar criar a un monstruo.

La Niña de Shrek...

(Risas) Me ha dado muchas alegrías ese personaje... ¡Y me las sigue dando! Su recorrido no tiene límites.

También fue sonada su participación en Eurovisión junto a David Fernández [El Chikilicuatre].

¡Aquello fue surrealista! Imagínate a tres frikis representando a España en Eurovisión. Fue la experiencia más surrealista de mi vida, y una de las más divertidas.

¿Debe tener límites el humor?

Creo que ahora tenemos la piel muy fina. El humor debe tener los límites éticos que cada humorista se imponga, no los que imponga el miedo a ir a la cárcel o a que te linchen en Twitter. Casos como el de la virgen del Rocío en Cataluña me dejan de piedra. Hemos involucionado en ese sentido.