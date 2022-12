La profesora de Literatura y colaboradora habitual de El Progreso Diana Aradas -residente en Vilalba y profesora en As Pontes- se ha alzado con uno de los premios literarios más prestigiosos de la Universidad de Sevilla, el Rafael de Cózar, que cada año reconoce los mejores trabajos escritos en castellano de novela, poesía y teatro.

"Yo siempre he escrito poesía", explica Aradas, todavía muy emocionada. "Pero, de repente, como de improviso, me llegó esta novela. Fue tan fuerte la intuición que sentí que tardé solo unas semanas en escribirla", confiesa.

No es fácil desarrollar un texto largo en tan poco tiempo, y menos si hay que compaginarlo con un trabajo como docente y con las muchas actividades extraescolares que organiza esta profesora en su tiempo libre. "Los adolescentes me interesan de verdad, por eso escribo tanto sobre ellos y por eso me gusta trabajar con las cosas que les preocupan", subraya.

La novela premiada aborda, precisamente, la situación de una adolescente que está obsesionada con abandonar la casa que comparte con su madre y en la que se siente totalmente sobreprotegida. "Cuando la protagonista se queda embaraza, sus deseos de dejar atrás a su madre aumentan, pero, al final de la historia, el lector comprende que nada es lo que parece", revela su autora.

Escrita en primera persona, la obra ahonda en la mente de una joven muy particular que tiene una forma casi distópica de ver el mundo. "El lector, poco a poco, empieza a dudar de lo que ella cuenta, y hasta ahí puedo leer", bromea Aradas.

"Es la historia de mis obsesiones", concede la escritora después de pensar bien sus palabras. Los adolescentes conforman una parte importante de la vida de esta novelista, especialmente por su profesión; la literatura "es otro de mis grandes pilares".

Recibir este premio de la Universidad de Sevilla que, además de una dotación económica, incluye la publicación de la obra, ha servido a la galardonada para "coger impulso" y no abandonar sus proyectos. "Llevo cinco años trabajando en una novela más larga y más compleja, y ahora sé que debo acabarla", asegura.

Y es que, cuando recibió la llamada del certamen de letras hispánicas, apenas podía creer que su novela hubiera llegado tan lejos. "No daba crédito, estaba como en una nube", insiste. "Me ha premiado un jurado que admiro muchísimo", con miembros como Felipe Benítez o Remedios Zafra.

Ahora, mientras espera la publicación de Una madre, Aradas continúa trabajando en su próxima novela -que también aborda el universo adolescente-, sin olvidarse de la poesía, que siempre ha sido su gran pasión. "De lo que se siembra, se cría: últimamente he leído mucha narrativa y por eso he sentido tanto apremio por escribir esta novela, pero, cada cierto tiempo, sin esperarlo, nace de nuevo un poema", precisa.