Suso Silva: "Con el show 'Apocalipsis' llegó el covid; toca ahora una orgía"

UN CIRCO para adultos que conjuga el terror con el humor, este es el novedoso concepto que desde el 2006 promulga el Circo de los Horrores. El ourensano Suso Silva es el artífice, director y protagonista de este show que presenta nuevo número en el Coliseum de A Coruña, Bacanal, una orgía de los sentidos celebrada en las entrañas del infierno que llegará también a Vigo del 28 de abril al 1 de mayo. ¡Qué empiece el espectáculo!

¿Cómo sienta encarnar al mismísimo demonio?

Debo de decir que yo soy un buen tío (risas) y Lucifer es un personaje entrañable, cercano, golfo, gamberro y muy irónico. Es el conductor del espectáculo, pero no es un ser maligno, solo anima a la gente a disfrutar y a aprovechar al máximo el tiempo. El consejo que da a los espectadores es que "no dejemos que se nos pase el arroz y después nos demos cuenta de que no hemos jugado lo suficiente en esta vida". Los espectadores además no van a ser meros espectadores, forman parte activa del espectáculo y vamos a meterlos en la historia desde el minuto uno.

La caracterización es brutal. ¿Son muchas horas de maquillaje?

Muchísimas. Hay mucho maquillaje, prótesis, falanges postizas, lentillas o vestuarios. La escenografía es impresionante y fue creada por el desaparecido y premiado Miguel Brayda. De comienzo a fin es un trabajo muy bien engranado, creíble, mágico y poético para dotar de credibilidad a todos nuestros personajes. Nos dejamos la vida en el escenario y por ello el público no nos abandona desde hace 17 años.

El terror es el tema principal de El Circo de los Horrores, ¿qué les atrae del mundo de la oscuridad?

La verdad es que me gustan los personajes potentes y que impresionen porque no quiero que pasen desapercibidos. Son espectáculos oscuros porque el maestro de ceremonias es un diablo, pero hay que decir que es muy cercano y sin pelos en la lengua. Hay momentos en los que te aplasta contra la silla cuando se te acerca y te mira, pero Lucifer es de todo menos un personaje jodidamente malvado.

Su último espectáculo, Apocalipsis, arrancó justo antes de la pandemia. ¿Fueron unos visionarios?

(Risas) Eso me decían, hubo gente que hasta se enfadó conmigo. Soy un tío que tengo un olfato especial y suelo acertar bastante. Cuando terminamos la gira de Apocalipsis llegó la pandemia de covid. A mí ya me olía que estaba pasando algo bestia y así fue. Fui un visionario con Apocalipsis y espero serlo con Bacanal, a ver si terminamos ahora todos en una orgía de los sentidos.

Usted se inició en este mundo en El Circo de los Muchachos en Benposta (Ourense) y ha ido creciendo hasta ser Premio Nacional del Circo en 2003. ¿Su pasión por el circo le viene de niño?

Me crié en los escenarios con El Circo de los Muchachos. Éramos más de cien chavales en los 70 viajando por el mundo y descubriendo lo apasionante del circo. El padre Silva me abrió las puertas y nunca se lo podré agradecer lo suficiente. Ahí arrancó mi pasión y después me seguí formando por medio mundo con grandes como el parisino Philippe Gaulier.

¿Es algo que se lleva en la sangre?

Sí, yo siempre digo que esto se lleva en la sangre y se lo he trasladado a mis hijos. De hecho mi hija Sara –Lamia, en Bacanal– tiene ahora 22 años y ha crecido formando parte del Circo de los Horrores desde que era niña. Ahora le pasaré el testigo en el show Réquiem, donde yo me bajaré.

Bacanal fue creado y escrito por usted. ¿Fue fácil documentarse en esta temática tan particular?

He leído mucho y bebido de bacanales griegas y romanas y también de fiestas gallegas. Hay pinceladas de desmadres, perversiones y lujurias de todo tipo.

¿Cómo se lleva ser el director y protagonista de un espectáculo?

Es complicado y sobrevivo como puedo porque yo conduzco, dirijo y actúo, a ratos no se muy bien ni quién soy (risas). Pero se lleva bien, este es nuestro quinto show y contamos con el apoyo del público, que es lo más importante. Tenemos casi listo además el siguiente que se llamará Requiem, sinfonía final. He tenido tiempo de prepararlos, en estos dos años se me han acumulado las ideas.

Estará acompañado de Doña Eutanasia, Puerkus, Lamia o Lechoncito. ¿Qué se va a encontrar el público?

Vamos a ofrecer lo que quiere el público en este momento después de dos años parados por la pandemia: diversión. Por eso habrá una gran fiesta pagana donde la gente vendrá a comer, a reírse, a erotizar... Es un show muy completo presentado por el mismísimo Lucifer que le ofrece a los humanos, a los pecadores de A Coruña y Galicia, una noche de bacanal a cambio de su alma, ellos deciden...

Uno de los elementos más característicos del Circo de los Horrores es la ambientación, el espacio que se recrea dentro de la carpa. En esta ocasión, ¿qué es lo que evocan?

Estaremos en la mismísima casa del demonio, en un viejo palacio gótico. Habrá una primera parte más bacanal y una segunda en la que haremos hincapié en mis raíces gallegas, jugando con las fiestas paganas, con menciones desde druídas hasta brujas.

¿Todos los pecadores son bienvenidos a su carpa?

Por supuesto, hay espacio para todos los mayores de 16 años con independencia de su orientación, religión o ideología pero tienen que venir con la mente abierta y con ganas de pasarlo bien. En el escenario habrá casi 30 artistas, desde actores, cantantes, bailarines, cómicos o monologuistas llegados de medio mundo: África, Brasil, Alemania, Hungría... Aquí la cuarta pared está detrás del espectador y avisamos que hay que ponerse el chubasquero porque vamos a salpicar bastante.