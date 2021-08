Sheila Blanco: "Me impresionó mucho que existieran mujeres en la Generación del 27"

La cantante, compositora y pianista Sheila Blanco rendirá tributo a las desconocidas poetas de la Generación del 27 mañana a las 22.30 horas en Rábade (Lugo).

¿Por qué ha escogido musicar a las poetas del 27?

Cuando fui a la presentación del libro de Las Sinsombrero, que en realidad fue eso lo que me hizo click en la cabeza, me impresionó muchísimo que existieran mujeres en esa generación. Sí que es verdad que se había cantado a alguna poeta como Gloria Fuertes, pero a las poetas del 27 es como que no existían para nadie. Ha sido un trabajo muy posterior el que las ha empezado a descubrir. Y por otro lado, dije: "¿Cómo puedo hacer que la gente las conozca y también quiera emocionarse con ellas y leerlas?" Y la mejor manera que se me ocurrió fue la música.

Dice que conocer a estas mujeres le cambió la vida.

Hablo mucho de ellas y me ha servido para poder entrar en otros terrenos, en otras disciplinas y darme cuenta de que ha ocurrido lo mismo en todas. En la historia, a las mujeres se las ha borrado por coyuntura, pero está llena de ellas. Y creo que hay que encontrar la manera, desde mi punto de vista, incluso creativo, de que estén ahí y de ser conscientes de que es algo que no se puede negar. Que ha habido otra vara de medir, que a las mujeres por el simple hecho de ser mujer ha sido todo tan injusto... una especie de 'genocidio intelectual femenino'.

Conocemos a los hombres del 27, pero no a las mujeres. ¿Por qué no se las enseña en las escuelas de igual manera?

No lo sé. La verdad es que ya somos una sociedad madura, y yo creo que ya es hora de que ellas aparezcan también. Por suerte, con este trabajo conozco a muchos profesores de literatura, que de una manera personal están incluyéndolas y están hablando de ellas. Me hace muy feliz eso también. Que este proyecto mío esté contribuyendo a que ocurra esto.

La Guerra Civil borró la huella de muchas de estas mujeres. ¿Le ha sido difícil encontrar sus obras?

Me ayudó mucho el trabajo que hizo Tània Balló con los libros de Las Sinsombrero, es una mujer súper generosa. Pero sí, tuve problemas. Hay poemarios que nunca encontré y que no he podido leer. Y de algunas me fue también muy difícil encontrar datos biográficos, pero también me pasaron cosas muy bonitas y muy mágicas. De repente conseguía a través de amigos dar con alguien que sabía o que conocía a la familia de la poeta. Pero ha sido un trabajo casi de arqueología literaria porque es difícil conseguir, y en algunos casos incluso imposible, ciertos poemarios y libros.

El mundo está lleno de Rosalías, lo que pasa que no fueron valoradas

¿Cree que han sido mujeres ninguneadas?

Por la historia, todas. Ha sido ninguneada su trayectoria, su talento, sus libros… Si definimos el «ninguneadas» como tratarlas de una manera distinta o inferior o como ciudadanas de segunda por el hecho de ser mujeres y no tener en cuenta su obra o su trayectoria y su talento, pues sí. De hecho, siguen siéndolo porque todavía te toca lidiar con comentarios como: "Bueno, es que ellas no tendrían tanta calidad" y en fin.

¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido en su proceso de investigación?

Por ejemplo que el gran legado con todos los libros y las postales, todo lo de aquella generación en realidad, está en el Patronato Carmen Conde en Cartagena. Fue una mujer prolífica y la primera en entrar en la Real Academia de la Lengua. Y bueno, lo de llegar a poetas que no había ni rastro de ellas me pasó con Dolores Catarineu, que fue una mujer que tomó clases con Juan Ramón Jiménez y que coincidió con Miguel Hernández en los años 30 en Madrid.

¿Tiene algún referente femenino en las letras gallegas?

Yo siempre hablo de la poeta Rosalía de Castro en mis conciertos, precisamente porque para mí es el gran referente de todas estas mujeres. Los y las poetas de la generación del 27 la tenían como un referente. Y lo que hizo con el gallego es algo que cualquier persona amante de las letras, de la literatura y del gallego le estará agradecida. Creo que el mundo está lleno de Rosalías, lo que pasa que no fueron suficientemente valoradas.