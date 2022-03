Shakespeare reina na Mostra Clásica de Lugo

A Mostra de Teatro Clásico de Lugo contará este ano coa versións de Shakespeare de Othello, a cargo de Voadora, e Noche de Reyes, en versión de Helena Pimenta, nun programa que presentará as novidades máis destacadas da escena galega con estreas de Producións Excéntricas, Sarabela e Cándido Pazó.

O certame comezará este venres e estenderase ata o día 27, cun programa de 12 espectáculos que se van desenvolver no auditorio Gustavo Freire e no Vello Cárcere. O horario será ás 20.30 horas no caso das representacións para adultos e ás 18.30 horas para público familiar.

Voadora fai con Othello a terceira versión do dramaturgo inglés tras A tempestade e O soño dunha noite de verán, co que chega a Lugo o vindeiro día 25. "Hai no relato unha historia de encontro, na que unha europea e un africano namoran. Porén, ela morre asasinada por el. Othello é, asemade, vítima e verdugo. Sofre islamofobia e executa un feminicidio que nace dunha mentira. Unha mentira que, asemade, xorde da inseguridade e da crenza de entender, como propio, o que non se pode posuír", indica a compañía de Compostela. Voadora abre a representación "ás conversas e accións do universo feminino a través das personaxes de Desdémona, Emilia e Bianca", ao tempo que regresa "sobre os pasos da historia para entender como chegou ata ese punto para propoñer un debate sobre "a construción do xénero, a percepción dun mesmo e as relacións, e a propia estrutura do sistema patriarcal".

A cara de Shakespeare como argalleiro de enganos está tamén presente en Noche de Reyes, que montará o día 18 Helena Pimenta, coa súa compañía, Ur Teatro, en colaboración co Teatro Español. Pimenta explica que "Shakespeare nos deleita con la circulación de secretos, falsedades conscientes o inconscientes y enigmas por descifrar. La aspiración, el deseo, se hacen realidad y llegamos a confundirnos a nosotros y a los personajes porque cambia el punto de vista sobre el mundo".

O grupo de Gabriela Cortés volve sobre Shakespeare o día 19 con Macbeth, o retrato da ambición de poder.

Outro clásico que estará na Mostra é Quevedo. A través de El busclown (día 11), revisado por La Escalera de Tijera a través de teatro xestual, circo, clown, comedia da arte e música en directo. Morfeo Teatro propón La escuela de los vicios, con discursos do autor madrileño nos que hai unha aceda crítica ás corruptelas de ministros, maxistrados e banqueiros.

El perro mutante del hortelano, de Morfeo Teatro, representarase o día 12. Emma Lobo indica que "no es una versión más de El perro del hortelano, sino que es, más bien, un despiece, un montaje que trata de acercar al público las motivaciones, pensamientos, sentimientos y métrica del Siglo de Oro, todo envuelto en un humor delirante que reconfortará a quien lo viva".

Lázaro (día 17) é unha adaptación libre do clásico español El Lazarillo de Tormes a cargo de Leamok. Nesta versión, Lázaro comparte a súa historia e a súa litrona. Conta como vai cambiando de amo, pero os amos do século XXI non son os mesmos que os do XVI. Tráese ao seu colega Marco, que fai música.

O Centro Dramático Galego e Galeatro ofrecen Arte sen guión o día 24 coa "derradeira banda da Idade Media" que volve para ofrecer unha representación ao seu xeito para público actual.

Ubú Le Roi de Alfred Jarry chega da man de Los Sueños de Fausto o día 26. Trátase dunha adaptación musical de Ubú Rei de Alfred Jarry na que aparecen personaxes como Putin, xeques árabes, a directora do FMI e un oso.

Ese mesmo día, o grupo Palimoquiños, que dirige Paloma Lugilde, recupera a representación de Quen ocupa esa cadeira? Clásicos na Praza Maior ás 12.00 horas. Os personaxes agardan ao público sentados en cadeiras.

INFANTIL. A programación para nenos comeza co cadro dramático Sol y Tierra, que fará o día 20 un Fuenteovejuna, de Lope de Vega, no que o pobo está representado por un rabaño de ovellas, sendo o comendador un can.

O día 27 chega Pulgarcito de Teatro Paraíso. Pulgarcito é un conto no que un neno miúdo e enxeñoso salva a todos os seus irmáns e a súa familia, despois de que os seus pais desesperados os abandonen no bosque por falta de recursos.