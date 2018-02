Sesión vermú e despedida da Candeloria

O Festival a Candeloria que se está a celebrar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo chegará este sábado á súa fin cunha xornada intensa que comezará xa ás 13.00 horas coa sesión vermú e o pasatabernas e que se prolongará ata a madrugada coas actuacións de bandas como os austríacos Russkaja, que combinan o ska punk co folclore ruso e a polka.

A sesión vermú será a cargo de Arremecághona Monobanda, o proxecto unipersoal do cantautor punk vigués Leo Fernández Campos, e do Puto Coro do Exército Froilanista. Asemade, a organización preparou tamén unha quenda pasatabernas que será responsabilidade do colectivo Os Veraneantes, que actuará ás 18.00 horas.

No entanto, celebraranse actividades complementarias como un torneo de futbolín (13.30 horas), a gravación do videoclip do grupo lugués Arrhythmia (15.50), un aberto de billarda que terá lugar no parque do recinto feiral (16.30 horas) e o concerto en acústico de Vituco Neira.

Os concertos comezarán no Pazo de Feiras e Exposicións ás 20.00 horas e as redondelás Punkiereteiras serán as primeiras en subir ao escenario e erguer as súas pandeiretas como arma de combate. Actuarán de seguido True Mountains, punk rock acústico chegado desde Viveiro e A Coruña, e os suecos No Fun At All, que desde 1991 se moven entre o punk máis de vella escola e o hardcore.

Tocarán tamén na xornada de despedida os metalcoleiros vigueses Aphonnic e, pasada a media noite, os punkarras asturianos Desakato. A recta final do festival será cousa dos madrileños Non Servium, unha das bandas fortes da escena estatal de oi!; o metal de hardcore galego de Machina e o "Russian turbo polka metal" que practica a formación austríaca Russkaja.

A fin de festa chegará a iso das seis da madrugada e levará o selo de MáisLume Kolektive.

O Candeloria de Lugo, que celebra esta fin de semana a súa quinta edición, incorporou desta volta un vaso ecolóxico para reducir os residuos xerados polo festival, dispón de menús para persoas veganas e celíacas e cede o seu espazo a colectivos ecoloxistas de feministas. As billeteiras para asistir á derradeira xornada estarán este sábado abertas no Pazo de Feiras desde as 13.00 ata ás 3.00 horas.