Ses, Rebeliom do Inframundo, DJ Bambooh, The Lelli Kelly's, Os Viqueiras de Ordes, Sonia Lebedynski y Paco Nogales; son algunos de los nombres incluidos en el Festigal 2018, que se celebrará en Compostela en el mes de julio y que mantiene al rapero Valtònyc en cartel de forma simbólica. Camino de sus 20 años de historia, el festival ha hecho desde sus inicios "bandera de la defensa de la libertad y de la diversidad desde una perspectiva propia, la gallega, no subordinada la ninguna otra cultura y poniendo en valor todas las expresiones artísticas y de creación", indican sus responsables.

Además, esta edición tiene una "carga extra" de reivindicación, "pues urge defender sin medias tintas la libertad de expresión como rechazo a la involución democrática en el Estado español que también se materializa aquí, en Galicia, y que se tradujo nos últimos tiempos en el secuestro de libros, en la existencia de presos políticos en el Estado español, en la censura y en la persecución de todo tipo de manifestaciones artísticas y políticas que son incómodas para el sistema", han indicado los organizadores. De hecho, el cartel mantiene de "manera simbólica" el nombre del rapero balear Valtònyc, que "anunció su exilio para evitar la condena a cárcel impuesta por las letras que canta".

"En el Estado español, igual que ya sucedió a comienzos de 1980 con el gallego Suso Vaamonde, la libertad de expresión está en riesgo, igual que la libertad de creación y la libertad artística", indican desde el festival. En la noche del 24 de julio actuarán Ses, el grupo de rap gallego Rebeliom do Inframundo, DJ Bambooh, y The Lelli Kelly's. La fiesta continúa el 25 de julio, "Día da Patria Galega", con la actuación de Os Viqueiras de Ordes, Sonia Lebedynski y su banda y la Banda da Balbina.