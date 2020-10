Sés dá positivo por coronavirus e apraza os seus concertos no Rosal, A Coruña e Santiago

A artista Sés deu positivo por coronavirus, o que lle obrigou a aprazar un total de tres concertos previstos para O Rosal (Pontevedra), A Coruña e Santiago de Compostela nos próximos días.

Segundo informou o equipo de comunicación da cantante, atópase confinada no seu domicilio e "en bo estado". De feito, a través das redes sociais, Sés manifestou que a súa "maior pena" será non poder ofrecer os concertos programados "para este mes".

"Polo resto, estou como un carballo e ameazo seriamente con volver máis forte aínda", engade na súa conta de Instagram.

Tras coñecer o seu positivo por coronavirus, a artista lamentou que non poida actuar este sábado no Rosal, nin o domingo no Teatro dá Ópera da Coruña, onde tiña previsto presentar o seu sétimo disco, 'Liberar as arterias', co que rende homenaxe á poeta Luz Fandiño. Tamén queda aprazado o concerto do mércores 14 de outubro en Santiago de Compostela.

Todas as persoas que contaban con entrada para o Pazo da Ópera e que desexen solicitar a devolución do importe poderán facelo desde este mesmo venres. A plataforma web 'Ataquilla.com' porase en contacto ao longo do día cos compradores para trasladar a posibilidade de reembolso, así como os prazos para solicitala, que será até o día 25.

Sés lamenta non poder celebrar este encontro para presentar o seu novo álbum, pero promete atopar "canto antes" unha nova data.