"'Senfiled' trata de todo y de nada. Son cuatro amigos en Nueva York"

→ Una película

Desmontando a Harry de Woody Allen.Un escritor, alter ego de Allen, que fue expulsado de la universidad va a ser nombrado doctor honoris causa. Lo acompañan en el viaje su hijo, una prostituta y un amigo. Se mezclan la ficción de sus libros con la realidad.

→ Una serie

Seinfeld, una comedia sobre la nada, que trata sobre casi todo. Cuatro amigos en el Nueva York de los 90 con Larry David de coguionista.

→ Un libro

Genios de Harold Bloom, porque salvo de Cunqueiro, que no lo conocía, ensaya con brillantez y amor sobre mis autores preferidos.

→ Un disco

Chuck Berry is on top, un recopilatorio del hombre que puso las bases del rock and roll. Un genio. Los Beatles, Elvis, Bob Dylan,... todos le copiaron.

→ Otra alternativa (cómic, videojuego...)

Mi videojuego favorito es la Thermomix. Cocina lentejas que podrían competir con la cocina imaginativa de Cunqueiro.