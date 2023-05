Sempre a pé de obra

O labor que desenvolvín durante aqueles primeiros anos 30, tan prometedores, reflectiuse en diversas frontes. Ademais do realizado no ámbito universitario e na política do Partido Galeguista, orientouse por novos vieiros. Particularmente os relativos a fornecer a actividade formativa nos mozos. Os grupos de rapaces que obedecían a unha fe galeguizadora actuaban sen norte claro en variadas cidades e vilas do país. Cumpría unha acción conxunta, guiada por un programa común. Así naceu a Federación de Mocedades Galeguistas. Xurdiu, inicialmente, como movemento de vangarda do partido con plena autonomía. Encarreirouse cara á idea de Galicia como patria e nación. O seu acento era universalista. Afirmaba sentir os problemas do mundo, pero partindo de Galicia. Anunciaba asemade a irmandade cos mozos das vellas patrias de Europa.

Estimouse que por razón de idade podía eu incorporarme ó movemento xuvenil para lle achegar experiencias da miña actuación galeguista. Cesei eventualmente, pois, como membro do partido para me sumar de cheo á militancia na Federación. Constituíuse de contado o consello executivo, integrado por catro secretarios: eu, xeral; Xaime Isla Couto, de organización; Xoán Luís Ramos Pérez-Colemán, de propaganda, e Xosé Luís Fontenla Méndez, técnico. Figuraba, así mesmo, como delegado do partido, Aquilino Iglesia Alvariño.

O 18 de marzo de 1934 foi elixido o consello inicial. Asistiran Isla Couto e mais eu, como titulares das nosas respectivas secretarías, Iglesia Alvariño en exercicio da súa delegación. Concorreron tamén Ramón Piñeiro, conselleiro comarcal de Lugo; Velo Mosquera, do de Ourense; Vila por Vigo e Francisco Ogando, por Santiago. Escusou a súa presenza o de Pontevedra, Xosé María Álvarez Blázquez. Tampouco puideron asistir o secretario de propaganda e o técnico Fontenla Méndez. Tomáronse diversos acordos. Entre eles, a aprobación do regulamento. Medidas para a organización e creación de novos grupos. Posibilidade de contar cun órgano de prensa.

Na ocasión, Bóveda escribiulle á secretaría xeral dicindo que o consello do partido estimaba preciso facer presente o desexo do louvar os esforzos de organización das Mocedades. Engadía que poderían pedir para uso dela unha páxina de A Nosa Terra, que dirixiriamos nós. Así ocorreu. Apareceu un algo despois nas páxinas do semanario Guieiro, que había atravesar varias alternativas como portavoz. Ofrecía fidelidade á declaración de principios do Partido Galeguista, pero sen compartir a súa disciplina táctica. O propósito cifrábase en dispor dun órgano propio no que refl ectar ideario e actividades.

Non perdín memoria de como estaba artellada a Federación durante o período en que exercín como secretario xeral. Formábana, fundamentalmente, os conselleiros Vicente Bóveda por Ourense, Xosé Velo por Celanova, Ramón Piñeiro e Antón Figueroa por Lugo, García Chao e Honorato Dorado por Viveiro, Mariñas del Valle e Galán Calvete pola Coruña, Ogando Vázquez por Santiago, Pousa Antelo por Negreira-Barcala, Xosé María Álvarez Blázquez por Pontevedra, Fernández Vila por Vigo. As delegacións dos grupos distribuíanse dentro das diferentes comarcas. A de Ourense abranguía a capital, Celanova, Allariz, Bande, Maceda, Taboada e Monforte. A de Lugo, esta cidade, Láncara, Laxes, Cobas. A de Viveiro, só a localidade. A de Pontevedra, a capital, Figueirido, Cotobade, Pontecaldelas e Vilagarcía. A de Vigo, a cidade, Cangas de Morrazo, Ponteareas, Mondariz, A Cañiza, Redondela e Tui. A de Coruña, a capital, Ferrol, Betanzos e Franza. Finalmente, a de Santiago, a propia cidade, Rianxo, Negreira, Bandeira, A Estrada e Lalín.

Daquela etapa chea de afervoamentos idealistas, lembro dun xeito especial, unha xeira na que nos concentramos en Celanova mozos de toda Galicia. Ían chegando arreo, de lugares veciños e lonxanos, á praza fronte á vella abadía. Uns paraban a contemplar a fonte de ampla pía e oito canos guindando auga abondosa. Outros metíanse na horta tras do mosteiro para coñecer a pequena capela de San Miguel, unha das pouquísimas mostras de arte mozárabe que existiu en Galicia. Os que chegaran máis cedo baixaran preto da ponte grande ó Arnoia. Contábame eu entre eles. Gorentábanos a paisaxe verde, ricaz, dominada polo monte Leboreiro e, ó lonxe, as grandes serras. Era no outono do ano 1935.

Pouco despois de entrar na vila o último autobús, iniciouse o acto de declaración do ideario xuvenil, aquecido pola multitudinaria concorrencia. Celebrouse no teatro Curros Enríquez, completamente ateigado. Só puido ter cabida nel, con todo, unha pequena parte dos case catro mil mozos concentrados. A maioría tivo que se amorear nos arredores. Interviñeron como oradores Isla Couto, Vicente Bóveda, Nogueiras, Xosé Velo e mais eu. Rematado o emocionante acto, organizouse unha masiva procesión cívica á casa de Curros. Fíxose unha ofrenda floral, e a seguido exaltamos a figura e a obra do poeta, Xosé Velo e eu.

Foi esta a miña derradeira participación na laboría das Mocedades federadas. O Partido Galeguista pediume a reincorporación á súa disciplina. "Os que por razóns físicas, pero especialmente intelectuais e de eficacia, xa ides deixando de ser mozos estritamente, debedes incorporarvos ó partido". Reintegreime así, atendendo a indicación, ás fi las partidarias das que procedía. Pasados escasos días xa tiven que intervir como orador nun mitin en Lugo, xunto con Gómez Román, Villar Ponte e Suárez Picallo.

Outra organización xuvenil na que tamén actuei por ese tempo foi a denominada Ultreya. Fundáraa Álvaro de las Casas, e rexíase por un Consello que el presidía. Formárono ademais, na etapa inicial, como vogais: Filgueira Valverde, Xurxo Lourenzo, Raimundo Aguiar, Rodríguez Tenreiro e eu co cargo de secretario xeral. Moi axiña, a súa finalidade amosouse encamiñada a que as xentes mozas adquirisen conciencia do país, coñecesen Galicia e a súa cultura. Que cultivasen a lingua propia, e espallasen por todo lugar os valores característicos da nacionalidade. Fóronse constituíndo grupos en Noia, Pontevedra, Compostela, Vigo, Ourense, Tui, Redondela, A Estrada, Padrón, Lugo... A primeira xira que Ultreya realizou para introducir os rapaces na vida galega concretouse na visita á Misión Biolóxica e nunha excursión marítima polas Rías Baixas. Narraron logo as impresións recibidas, en escritos, Alexandro Agra Cadarso, Miguel Rois Lestón, Rufo Pérez González, Carlos Padín, Xoán Astorga, Xaime Isla Couto e Manuel Rei Lado. Seguiu ó cruceiro ilustrativo polas Rías Baixas unha expedición polo Barbanza. Logo, ensinos durante unha semana no Ribeiro de Avia. Percorridos por Esposende, Santo Andrés de Campo Redondo, Beade, Verán, Leiro, San Clodio. Polos pazos de Oxea, Puga, Fermosos, Meruéndano, Ulloa... As pequenas igrexas románicas, esparexidas por toda a paisaxe ribeirá.