A Semana de Cine de Lugo arranca coa placa para a distribuidora Baños Films

Non pasaron catro días, senón que van xa 46 anos de Semana de Cine en Lugo e, tamén, de relación comercial —e agora tamén persoal— entre o grupo fotocinematográfico Fonmiñá, organizador do evento, e a distribuidora viguesa Baños, que a surtiu de películas durante todo este tempo e que, por iso mesmo, é piar esencial deste evento cultural lucense.

"Hai 46 anos que coñecín a don Emilio, o avó de Emilio e Pablo Baños Castro, os actuais xestores da distribuidora. Déranme 500.000 pesetas de subvención para facer a primeira Semana de Cine e alá fun, a Vigo, a falar con eles, que eran daquela unha distribuidora de cine independente. Sen a súa colaboración, sería imposible que chegásemos as 46 edicións. E o que empezou como unha relación comercial converteuse, co paso do tempo, en cousa de familia xa que eu fun ás vodas dos seus fillos e eles viñeron ás dos meus", conta Manuel Curiel, director da Semana de Cine de Lugo.

Tres xeracións

Nestes 46 anos pasaron xa tres xeracións na dirección desta empresa familiar, que este luns descubriu unha placa homenaxe no Paseo do Cine, no Parque de Frigsa. Durante este tempo, Curiel recibiu o asesoramento en cine de Emilio Baños Latas, o fundador da empresa; do seu fillo, Emilio Baños Márquez, xubilado hai doce anos, e dos netos, Emilio e Pablo Baños Castro.

"La Semana de Cine es algo que llevo años escuchando en casa desde pequeñito. En mi caso, además, tengo mucho vínculo con Lugo porque también estuve trabajando en esta ciudad como arqueólogo entre 1998 y 2000", comenta Emilio (Milo) Baños.

O actual codirector da distribuidora (a máis veterana de Galicia, con 71 anos) recibiu esta homenaxe no Paseo do Cine "con mucho orgullo porque lo veo tanto desde una perspectiva familiar, por nuestra relación con Manuel Curiel, como también porque en Lugo le hicieron también un homenaje a mi abuelo y seguro que le hubiera gustado venir aquí".

Gran Teatro

Para o seu pai, Emilio Baños Márquez —a segunda xeración— tamén foi emocionante abrir a Semana de Cine desta maneira. Especialmente, porque aínda lembra que aquela Semana de Cine dos inicios nada tiña que ver coa de agora. "Lembro que proxectabamos no Gran Teatro aqueles rollos de películas, que pesaban tanto, en 35 milímetros", afirma.

Ademais da placa, tamén se presentou un libro en homenaxe a Baños Films e inaugurouse unha exposición de carteis de cine cubano, de Eduardo Muñoz. O espectáculo 'A maxia da música', coa banda Sons e Soños e o mago David Méndez inauguraron a Semana para despois dar paso á proxección da primeira película da sección oficial, 'A fuego lento'.

146 películas

A Semana de Cine de Lugo rematará o próximo domingo. Este ano proxectaranse 146 películas, das que 52 foron feitas en Galicia. Ademais, recibirán tamén homenaxes, no Paseo do Cine, a actriz Melania Cruz e o escritor Ánxel Fole, a título póstumo.