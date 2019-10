La Semana de Cine de Lugo apuesta por las directoras e inaugurará un Paseo de Cine

La Semana de Cine de Lugo tendrá lugar en seis espacios de la ciudad entre los días 21 y 26 de este mes y ofrecerá un total de 130 películas, 36 de las cuales han sido dirigidas por cineastas femeninas, en lo que es una apuesta de la organización por el cine hecho por mujeres.

Además, la cita pasa a celebrarse durante el mes de octubre "por racionalizar a organización e para que o curso universitario esté xa asentado", según apuntó el grupo cinematográfico Fonmiña, el colectivo responsable desde hace más de cuarenta años de este festival.

Además, en esta cuadragésima primera edición de la Semana de Cine -que abandona la nomenclatura de Semana Internacional de Cine de Autor-, se homenajeará al actor lucense Antonio Mourelos, al fotógrafo César Quijada Ruiz y al miembro de Fonmiñá, antiguo secretario del Grupo Fotocinematográfico y también fotógrafo, Juan Carballal.

Como cada año, la programación se divide en diez ciclos temáticos: 'Sección infantil', 'Xoias do ano', 'Sección oficial', 'Arte de cine', 'E para comer Lugo', 'Atopa o guion da túa empresa', 'Grandes historias', 'Especial', 'As curtas tamén son cine' y 'Cine galego'.

También se adelantó la pretensión de crear un Paseo do Cine en la calle que conectará la Avenida da Coruña con el auditorio Gustavo Freire

Dentro de la sección oficial, que tendrá lugar a las 22.30 horas en el Gustavo Freire, concurren cintas como Holy Boom, Pájaros de verano, Mujer descalza, El pan de la guerra o Una mujer con unas alas tremendas. Fuera de competición se proyectará Ara Malikian: una vida entre las cuerdas para inaugurar la cita.

En la sección infantil (Gustavo Freire, 18.30 horas), se presentarán películas premiadas como Lino, que recibió el premio Platino 2018, o largometrajes como La alfombra mágica o Terra Willy: Planeta desconocido.

Dentro del ciclo 'Arte de cine', que tendrá lugar en el Museo Provincial a las 20.00 horas, se podrán ver Pedrón do Freixo, una de las películas que recomendó el director del festival, Manuel Curiel; Detrás de los hilos o Bécquer y las brujas.

El vicerrectorado de la USC acogerá dos ciclos con cortos como The good queue o Trivial y joyas del cine gallego como Vía láctea o O que medra por dentro.

También se adelantó la pretensión de crear un Paseo do Cine en la calle que conectará la Avenida da Coruña con el auditorio Gustavo Freire para deixar "constancia pétrea", apuntó la organización, de los lucenses más importantes en la historia del cine. Las primera placas serán las de Antonio Mourelos y Prudencia Grifell.

Además, se presentaron las webs www.semanadecinedelugo.com y www.fonmiña.es y se anunció la publicación de cuatro libros que se regalarán a los espectadores que acudan a la sección oficial. Son el programa de la Semana, 41 semanas, 41 carteles, Antonio Mourelos y Históricos da fotografía en Lugo. A modo complementario, se regalará 40 semanas de cine en Lugo'y Rosario Durcal'

Los seis espacios que acogerán las 130 películas serán el auditorio Gustavo Freire - 'Sección infantil', 'Xoias do ano' y 'Sección oficial'-, el Museo Provincial de Lugo -'Arte do cine'-, el vicerrectorado de la USC - 'As curtas tamén son cine' y 'Cine galego'. la Biblioteca Provincial -'E para comer Lugo',-, O Vello Cárcere -'Atopa o guion da túa empresa'- y la Diputación -'Grandes historias' y 'Especial'-.