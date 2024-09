Reigosa: "A Semana de Cine déixanos todos os anos moitos filmes para ver no centro"

Non todo é cine. O grupo fotocinematográfico Fonmiñá tamén quere amosar, en cada edición da Semana de Cine de Lugo, o seu vencello coa sociedade. Por iso, este ano renderá homenaxe a varios colectivos. Entre eles, Aspnais, a asociación de nais e pais que leva medio século traballando con persoas con discapacidade intelectual, que recibiu este martes unha placa da man do presidente de Fonmiñá, Xulio Xiz.

"Fainos moita ilusión este recoñecemento por parte de Fonmiñá ao traballo que facemos desde a nosa asociación coa que pretendemos contribuír a que se cumpra a integración na sociedade de todas as persoas con algún tipo de discapacidade", afirmou José Reigosa, presidente de Aspnais.

Visionados

Desde hai uns anos, a Semana de Cine de Lugo entrega películas a Aspnais que poden ser visionadas no seu centro.

"Faise, por así, dicilo, unha Semana de Cine pequena en Aspnais todos os anos. Nós facilitámoslles varios títulos que eles ven, esta semana, no centro. E, coa homenaxe deste ano, pretendemos recoñecer o que pasa na sociedade e, en concreto, a Aspnais polo seu papel en Lugo desde hai máis de 50 anos", indicou Xulio Xiz.

Cárceres

Este mesmo tipo de colaboración —de préstamo de películas durante esta semana— tamén o leva a cabo Fonmiñá cos centros penitenciarios de Bonxe, Monterroso e Teixeiro.

Tras a entrega da placa, proxectouse unha película relacionada coa superación persoal, La naturaleza de lo extraordinario.

Outros colectivos

O grupo fotocinematográfico Fonmiñá continuará este mércores abordando máis temas sociais no programa. En concreto, haberá dous coloquios na Deputación.

Un, sobre o suicidio, no que intervirán Fernando Truque, director de Alar Galicia; Elena Fernández, psiquiatra, e Miriam Vázquez, enfermeira, e que será ás sete da tarde.

E outro máis sobre o covid e a pandemia, ás nove e media da noite, con Lourdes Bermello, enfermeira; Isidoro Rodríguez, presidente da Academia de Enfermaría de Galicia; Bernardino Pardo, médico; Sagrario Fernández, traballadora social, e Mercedes Castro, psicóloga.

Este mércores

▶ 17.30. Monstruo. O mellor do ano. Auditorio

▶ 17.30. Héroes olvidados. Reflexiones tras la crisis sanitaria. Cine documental. Deputación

▶ 17.30. Lambing, Eh, Sissy, Bienvenidos a Vertiland, Leonor, El cine es maravilloso, Cristal. Papel. Orgánico, Magia negra, Allí, The Waters, Amigas. As curtas tamén son cine. O Vello Cárcere

▶ 18.00. Gallo rojo. Cine español inédito. Biblioteca Provincial

▶ 18.00. Pico Sacro. Cine galego. Xunta

▶ 19.05. Falemos de suicidio. Debate no que intervirán Fernando Truque, Elena Fernández e Miriam Vázquez. Deputación

▶ 20.00. Vidas pasadas. O mellor do ano. Auditorio

▶ 20.00. Dolor impune. Homenaxes. Deputación

▶ 20.00. A rabia, Barxacova, Udra, Crónica dun recordo, Doente. Cine galego (curtametraxes). O Vello Cárcere

▶ 20.00. Héroes olvidados. Produción independente baseada en testemuños e reflexións de traballadores sa