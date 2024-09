A Semana de Cine arrinca este luns en Lugo con 'A fuego lento' e tributo a Baños Films

A XLVI Semana de Cine de Lugo comeza este luns con dous pratos fortes, a proxección do filme A fuego lento, dentro da sección oficial, e a homenaxe e descubrimento da placa no Paseo do Cine de Frigsa na honra da distribuidora viguesa Baños Films.

A fuego lento —que se poderá ver ás 22.00 horas no auditorio Gustavo Freire— relata a relación entre Eugenie, unha cociñeira de prestixo, e Dodin, o gastrónomo para o que traballa desde hai 20 anos. Cada vez máis namorados o un do outro, o seu vínculo tórnase nun romance e dá lugar a deliciosos pratos que impresionan mesmo os chefs máis ilustres do mundo.

O mesmo escenario acollerá ás 17.30 horas a emisión de Anatomía de una caída, de Justine Triet, como parte da sección 'O mellor do ano'. O filme aborda a historia de Sandra, unha escritora alemá, que vive co seu marido Samuel e o seu fillo cego nun chalé no medio dos Alpes franceses. Cando Samuel falece en misteriosas circunstancias, Sandra é arrestada e xulgada por asasinato e o proceso pon a súa relación e ambigua personalidade no punto de mira.

O evento cinéfilo lucense proxectará en total ata o día 29 deste mes 146 películas de entre as 1.512 que se presentaron e das que 52 foron feitas en Galicia, segundo apuntou Manuel Curiel, coordinador da Semana e membro da directiva do grupo fotocinematrográfico Fonmiñá, organizador do evento.

Paseo cinéfilo

A Semana de Cine de Lugo prolongará ademais este ano o seu Paseo do Cine, emprazado no parque de Frigsa, cunha placa adicada á distribuidora viguesa Baños Films pola súa labor e vencello ao evento desde a primeira edición, en 1979. O acto levarase a cabo hoxe a partir das 19.00 horas.

Tamén a recibirán a actriz luguesa Melania Cruz e o escritor Ánxel Fole. O acto terá lugar, nesta ocasión, este venres 27 a partir das 18.30 horas no propio Paseo do Cine.

As proxeccións da Semana de Cine volverán saír nesta edición das salas habituais —o auditorio, a biblioteca provincial, a Deputación, a sede da Xunta e o Vello Cárcere— para achegarse aos centros penitenciarios de Bonxe e Monterroso.

Proxéctase este luns

Documentais (Deputación)

▶ 17.30. Florencio na terra

▶ 17.30. Tras el aro



O mellor do ano (Gustavo Freire)

▶ 17.30. Anatomía de una caída



Curtametraxes (Vello Cárcere)

▶ 17.30. La cena

▶ 17.30. Yamal

▶ 17.30. Dielli



Sección oficial (Gustavo Freire)

▶ 22.00. A fuego lento