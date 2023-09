A Semana de Cine arrinca cun filme sobre unha nena en dificultades

A Semana de Cine de Lugo comeza este luns a súa 45 ª edición coa proxección dunha película de tema social, The Quiet Girl, de Colm Bairéad, na súa sección oficial. O pase terá lugar ás 22.00 horas no auditorio Gustavo Freire.

O filme está ambientado na Irlanda rural, en 1981. A protagonista é Cáit, unha reservada nena de nove anos que está desatendida por parte da súa pobre, disfuncional e numerosa familia. Cando se achega o parto da nai, Cáit é enviada a vivir cuns parentes afastados. Ao pouco realiza, grazas ao apoio da familia, notables progresos. Pero nesta casa onde reina o afecto, descobre unha dolorosa verdade.

A maiores vaise pasar a curtametraxe Tectónica de placas, de Clara Coira e Miguel Casaseca. Pablo e Christian, volven a casa despois dunha noite de festa en Lugo. Christian sabe que debería facer caso a quen non creu nel.

Haberá tamén música de cine pola Banda Sons e Soños-Banda da Semana de Cine, dirixida por Armando Morales. Interpretarán La conquista del paraíso, Carros de fuego, El último mohicano, Forrest Gump e El puente sobre el Río Kwai. Marcos Escudero fará debuxos en area.

Con anterioridade, ás 20.00 horas na Deputación Provincial. haberá unha proxección de varios filmes en homenaxe a Auxilia. Asistirá Nuria Neira Vila, delegada do colectivo social en Lugo.

Coira

O festival, no que se proxectarán 135 películas, fará unha homenaxe aos directores rabadenses Pepe e Jorge Coira,que inclúe diversos actos que prolongarán coa colocación de senllas placas no Paseo do Cine, que se atopa no parque de Frigsa.

Como parte deste recoñecemento, proxectarase unha retrospectiva dos cineastas, na que se poderán ver cintas nas que están implicados como Eloxio da distancia, Eroski Paraíso ou Código emperador, protagonizada polo actor lucense Luis Tosar.

Mención especial require o ciclo que se dedica ao cinema feito en Galicia, do que se poderán ver ata corenta filmes no Vello Cárcere.