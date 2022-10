El secreto de Siurana

A PINTORESCA villa de Siurana, una pequeña pedanía de poco más de una veintena de habitantes que pertenece a Cornudella de Montsant (Tarragona), ha rechazado formar parte de la lista de los pueblos más bonitos de España para evitar la masificación turística.

Esta pequeña localidad, una joya para domingueros y turistas, está asentada sobre un peñón de roca caliza y está rodeada por el torrente de Estopinyà, cuenta con una gran panorámica del valle del río Siurana y de su embalse, e incluso fue declarada paraje pintoresco en el año 1961.

El alcalde de Cornudella, Salvador Salvadó (ERC), explicó que, por ahora, la localidad de Siurana no se unirá a esta lista de los pueblos más bonitos de España, pese al encanto de sus calles empedradas, sus casas de estilo rústico o la iglesia de Santa María del siglo XII, de estilo románico. "No podemos formar parte porque resulta que tenemos una masificación muy grande y no tenemos espacio para atender a más personas", destacó Salvadó, que detalló que el pueblo no tiene internet, ni wifi, y que cuenta además con problemas de cobertura.

El pasado mes de agosto la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España le propuso al Ayuntamiento que Siurana que pasara a formar parte de esta lista, y el consistorio les respondió que lo estudiarían aunque "no estaban de momento interesados". Salvadó remarcó que esta organización no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos, aunque ha descartado que, pese a eso, no entra en los planes del consistorio promocionar a Siurana en esta lista y evitar así un mayor alud de gente.

El alcalde explicó que, en colaboración con la Diputación de Tarragona, han tenido que construirse unos aparcamientos disuasorios para 200 coches donde, si en cada uno de ellos viajaran dos pasajeros, supondría que este minúsculo núcleo recibiría alrededor de 400 personas, una cifra que no pueden sobrepasar.

Salvadó detalló que el pueblo se sobrecarga de gente cuando llega el fin de semana, y no descartó que tenga que restringirse el acceso por la única carretera de cara al puente de Todos los Santos previsto para el próximo mes de noviembre.

Más allá de su encanto, Siurana es un municipio que cuenta también con algunos vestigios árabes, al ser el último reino de taifa en ser reconquistado en toda Cataluña en 1153, como puede ser el castillo del walí Almira Alemoni.