Scorpions encienden el puerto de A Coruña con un recital de rock

Una noche de verano, uno de los parajes más bonitos de Galicia (el puerto de A Coruña) y un grupo de rock con medio siglo de experiencia. Nada debería de fallar cuando se combinan estos ingredientes. Y no lo hizo este jueves en el muelle herculino, donde se dieron cita unas 12.000 personas para asistir al concierto de Scorpions, que acabó siendo un recital de rock n roll con mayúsculas y sin necesidad de más etiquetas. Simplemente rock n roll atemporal, imperecedero e intergeneracional, como se comprobó en el Muelle de Batería, un espacio que las autoridades herculinas han abierto a la ciudadanía en una acertadísima decisión, después de décadas de espaldas a la ciudad, y que este jueves reunión a varias generaciones de melómanos.

Entre el público se podían ver desde adolescentes a adultos ya talluditos, algunos seguramente ya abuelos, como los propios Scorpions. Los dos miembros originales, el cantante Klaus Meine y el guitarrista Rudolf Schenker, tienen respectivamente 75 y 74 años. Y eso añade más valor si cabe a la proeza que se vio sobre las tablas del puerto herculino, donde no pararon de moverse durante la hora y media que duró el recital (Schenker, con su característica Gibson Flying V, icono que comparte con su hermano Michael, sigue incluso dando sus características vueltas sobre sí mismo y haciendo acrobacias que no se permiten otros músicos veinte años más jóvenes).

Esa energía de la que pueden presumir a sus 75 años la contagiaron, y de qué forma, al respetable desde los primeros acordes, que fueron los de Gas in The Tank, canción de su último lanzamiento, Rock Believer (2022). Efectivamente, el público dio buena fe de que les queda gasolina en el tanque para rato. De lo más reciente retrocedieron inmediatamente a su primera época, los setenta, para interpretar unos animados Make it Real y The Zoo, dos cortes muy coreados por el público que fueron coronados por la instrumental Coast to Coast, que el mayor de los Schenker llenó de sentimiento con su Flying V.

Y de la década del rock psicodélico y los pantalones de campana regresaron a la actualidad, para firmar de nuevo dos canciones del 2022: Seventh Sun y Peacemaker. El público joven demostró estar al tanto de lo último de los alemanes y fue el que más coreó esta dupla. La siguiente, en cambio, hizo las delicias tanto de chavales como veteranos: Bad Boys Running Wild, un icónico himno ochentero patentado por los Scorpions más macarras, cuyo estribillo fue coreado por miles de gargantas, llevando a Meine a ofrecer el micrófono al público. El cantante interactuó además a la perfección con los asistentes, con agradecimientos en español a la ciudad de "A Coruña" y a "Galicia" en general, en unas frases que hicieron al público estallar en júbilo.

Quien se desfogó en el anterior tema tuvo su pausa con las dos siguientes canciones. Estas dos sí fueron cantadas por la práctica totalidad de los 12.000 asistentes. Y es que, tras un solo del virtuoso de las seis cuerdas Mathias Jabs, llegó el turno de las baladas Send Me an Angel y Wind of Change, guiño a Ucrania incluido con la bandera azul y amarilla impregnando un símbolo de la paz en las dos enormes pantallas que flanqueaban el escenario. Ejecutadas con precisión cirujana, hicieron las delicias del público. "Ya está amortizada la entrada", se escuchó a un asistente.

Y de las 'lentas' a la trepidante Tease Me Please Me, reflejo de cuando Scorpions abrazó el hard rock más fiestero y pegadizo llegado desde el otro lado del Atlántico, con un videoclip que se convirtió en uno de los más célebres de principios de los 90 en la MTV. La fiesta no cesó con Rock Believer, la canción que da nombre al último plástico de los alemanes y que es, con diferencia, la más destacada del disco. Un auténtico himno de rock n roll facturado en pleno 2022.

Con el público encendido, llegó el momento del batería, Mikkey Dee, que se unió a las filas de los escorpiones en 2016 proveniente de Motörhead tras la muerte del añorado Lemmy. Y demostró que es un auténtico coloso de las baquetas. Tras la exhibición baterística llegaron dos cañozanos ochenteros: Blackout y Big City Nights, donde los dos guitarristas interactuaron a la perfección con sus solos y 'licks' al más puro estilo Scorpions y donde no pocos se dejaron la garganta.

Y todavía quedaban las dos tracas finales, que dispararon los alemanes en forma de bises tras hacerse momentáneamente de rogar, con el público completamente entregado, pidiendo a gritos "otra". Los acordes de Still Loving You, su balada más conocida con el permiso de Wind of Change y Send Me an Angel, erizaron el vello de los 12.000 asistentes, muchos de los cuales entonaron el tema de principio a fin. Con la emoción a flor de piel, llegó el trallazo final: la archiconocida Rock You Like a Hurricane, igualmente cantada a coro por todo el respetable.

Y a las doce y media de la noche, tras noventa minutos de concierto, que la banda inició con estricta puntualidad alemana, las caras eran de alegría. Para algunos se hizo demasiado corto, a juzgar por los comentarios, señal inequívoca de que lo presenciado valió realmente la pena. Poco más se puede pedir a un recital de rock n roll que, además, tuvo el lujo de celebrarse en un enclave como el puerto de A Coruña en una noche de verano. Una idea sin duda a agradecer a los promotores: Bring the Noise, que enmarcó el concierto en sus eventos Route Resurrection. Desde aquí, solo queda animarlos a que sigan apostando por la buena música y, si puede ser, en parajes gallegos tan privilegiados como Viveiro o el puerto de A Coruña.