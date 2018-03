El saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera, referente más importante de jazz latino en el mundo, compartirá esta semana escenario con la Real Filharmonía de Galicia en los conciertos que ofrecerá este jueves, en el Auditorio de Galicia de Santiago (20.30 horas), y el viernes en el Teatro Colón, en A Coruña.



En ambos conciertos, la batuta la llevará el maestro y clarinetista valenciano Vicent Alberola, y participará el trío de jazz Pepe Rivero Trío, liderado por el pianista y compositor cubano Pepe Rivero, afincado en España y que ha colaborado con otros grandes artistas como Celia Cruz, Diego El Cigala, Sole Giménez o Raphael, entre otros.



Ganador de 14 Grammys. D'Rivera destacó desde su juventud por su versatilidad y virtuosismo como compositor e intérprete de música música clásica y jazz, lo que le ha llevado a poseer un catálogo discográfico de más de cuarenta títulos. A los 17 años se convirtió en solista destacado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y fue miembro fundador, junto a Chucho Valdes, de Irakere y de la Orquesta Cubana de Música Moderna, a la que también dirigió. A lo largo de su dilatada carrera ha recibido distinciones como el NEA Jazz Master -el honor más importante que Estados Unidos concede a un músico de jazz-, la Medalla Nacional de las Artes o el Premio Leyenda viva del jazz del Kennedy Center.



Desde hace décadas su música se ha planteado la compatibilidad entre jazz y sonidos clásicos Su versatilidad musical se reflejará en su repertorio. En estas dos veladas Paquito D’Rivera interpretará varias obras compuestas por él mismo. El programa arrancará con El elefante y el payaso, un poema sinfónico para orquesta dedicado a los payasos de la tele Gaby, Fofó y Miliki, a los que él mismo conoció en Cuba y con los que, en su niñez, llegó a tocar en directo.

También interpretará The Cape Cod Concerto, una obra sinfónica compuesta por el propio D'Rivera (La Habana, 1948) para conmemorar el centenario del nacimiento del clarinetista Benny Goodman, Luego interpretará al clarinete el Adagio de Mozart, a la que seguirán tres tangos de Astor Piazzolla: Revirado, Oblivion y Libertango. Y el público tendrá además la oportunidad de disfrutar de sus obras Contradanza y Vals venezolano. Los conciertos concluirán con una selección de To bird with strings, temas interpretados por el saxofonista Charlie 'Bird' Parker, y en esta ocasión versionados por el propio D´Rivera.

En el marco de la iniciativa [email protected] con, promovida por la RFG antes de cada sesión, los asistentes al concierto celebrado en el Audoditorio de Galicia, tendrán la oportunidad de mantener una charla previa (19.45 horas, Sala Mozart) al concierto con Paquito D’Rivera y con Vicent Alberola, actualmente director titular de la Orquesta Vigo 430 y de la Orquesta Sinfónica de Madrid Gurska.

Bach era cubano. Eso lo sabe todo el mundo



En 1980 D’Rivera abandonó Cuba y se trasladó a Estados Unidos. Pronto se hizo un hueco entre los grandes del género. Desde entonces su extensa discografía refleja una dedicación y entusiasmo por el jazz, el bebop, la música clásica y los sonidos latinos. Con todo, en su repertorio los sones cubanos siempre han ocupado un lugar primordial: “De alemán nada: Bach era cubano. Eso lo sabe todo el mundo”, afirma.



Han sido muchas las ocasiones en las que Paquito D’Rivera ha recalado en distintas ciudades gallegas. En 2000, participó, junto a Michel Camilo, en un memorable concierto celebrado en la plaza del Obradoiro de Compostela con motivo del estreno de Calle 54, el proyecto documental dirigido por Fernando Trueba como gran homenaje a los sonidos del jazz latino. En 2012 lideró, de la mano de Cristina Pato, la iniciativa multicultural Galician Connection Ao vivo en la que participaron numerosos representantes de la world music. En este entorno conoció al Quinteto Cimarrón, integrado por músicos cubanos afincados en Galicia. De esta unión musical, salió el proyecto conjunto Cimarrón, encabezado por D'Rivera y grabado íntegramente en Galicia.