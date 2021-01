La sarriana Pilar Macía publica 'Lobo', su primera novela, de estilo policíaco

La sarriana Pilar Macía Rodríguez, asentada en A Coruña, acaba de publicar su primera novela, Lobo, una historia policíaca que ve la luz de la mano de Caligrama Editorial y que está ambientada en A Pobra do Brollón, donde tiene raíces familiares.

La trama llevará al sargento Sierra a regresar a su pueblo natal para reabrir el antiguo puesto de la Guardia Civil e intentar resolver el caso de dos ancianos asesinados, lo que desata en él "una lucha de emociones". Contará con la ayuda de la joven agente Uría, "con poca experiencia, pero ideas frescas" y del técnico Loriga, personaje con el cual la autora hace "un guiño" a su profesión de química.

Pilar Macía ejerce como profesora de esta materia en el instituto A Sardiñeira de A Coruña. Aunque reside en esta ciudad desde hace años, su infancia y su adolescencia transcurrieron en Sarria, donde estudió en el colegio Frei Luis de Granada y en el instituto Xograr Afonso Gómez. Muchos veranos los disfrutó también en A Pobra do Brollón, de donde es natural su padre, y ahí precisamente discurre su primera novela publicada.

"La historia se me apareció en A Pobra, no hubiese podido ser en otro sitio. Es un lugar al que le tengo mucho cariño y, además, me parece muy bonito", explica la autora. "Me ha gustado dibujar la imagen que yo tengo de esa zona. Se retrata el lugar: la carretera, el camino del río, la etnografía, la vegetación, el tipo de construcciones, la climatología... El pueblo es A Pobra do Brollón y se nombra en toda la novela, pero los personajes son todos ficticios, no hay ninguno real", especifica.

Según cuenta, la trama tiene tras de sí "mucha investigación". "Intento mirar absolutamente todo, contrastarlo y justificarlo bien", asegura la escritora, que se entrevistó para esta obra con guardias civiles y expertos en armas, además de documentarse tanto en la parte de laboratorio como en lo referente a la localización.

El resultado es un libro policíaco —género que le "encanta"— en el que ofrece "algo más". "Me gusta que las novelas tengan fondo, que no sean la mera resolución del caso, sino que se vean las relaciones entre los personajes y otras historias", comenta Pilar Macía, quien comenzó a escribir hace aproximadamente diez años.

Desde niña le gustó la lectura, hacer teatro o participar en el periódico del colegio. Siempre se consideró "estudiante de ciencias con alma de letras", si bien no fue hasta la edad adulta cuando, a raíz de un cambio en el horario de trabajo, se generó "el caldo de cultivo" que acabó por despertar la faceta de escritora. Y lo hizo con una fuerza inusitada. "Me llegó como un tsunami. Creo que lo tuve latente muchos años y, cuando se manifestó, me arrasó", afirma. Tanto fue así que lo primero que escribió fue "directamente" una novela, de momento guardada.

Lobo es su estreno en el mundo editorial —está disponible en la web de Caligrama, en Amazon, librerías de Sarria y en cualquier otro punto de venta por encargo— y los primeros feedback que le llegan son, según dice, de lectores "encantados y enganchados".

La continuación, "muy avanzada"

La novela Lobo tendrá una continuación que se encuetra ya en una fase muy avanzada, aunque sin determinar por el momento la fecha en la que verá la luz. Pilar Macía apuesta en ella por mantener los personajes principales porque "son fuertes, van creciendo y evolucionando".



Presentaciones. La escritora tiene en mente organizar varias presentaciones de su obra cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.