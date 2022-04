Salgado: "Un escritor irlandés dedicou un poema a Fole e Leiras Pulpeiro"

Daniel Salgado estaba este xoves en Cork, Irlanda, e redescubriu Galicia. "A cidade ten un aire con Vigo porque é unha cidade portuaria, que conservou unha bonita arquitectura irlandesa, situada nunha baía. Ten vida universitaria", indicaba o poeta de Monterroso mentres as refoladas de vento entrecurtaban a súa voz no móbil.

Participou nun seminario sobre tradución na Universidade de Cork, organizado polo profesor Martín Veiga. Ao rematar a xornada, buscou no Google Maps a librería máis cercana. Aparecéuselle un volume de poesía de Pearse Hutchinson, un escritor irlandés en gaélico e inglés ao que xa lera. Folleando o libro deu cun poema dedicado a Ánxel Fole no que se fala da procesión alegre que houbo en Mondoñedo o 14 de abril de 1931 pola chegada da República.

O poema de Hutchinson, Crentes nunha liberdade posible, conta como o entusiasta republicano Cándido Carreiras foi onda a tumba de Leiras Pulpeiro, escritor e médico, para "axeonllado e deixando flores na tumba do seu amigo/contar ao seu vello camarada de esperanza:/‘A República chegou!’/Eles creron na liberdade posible".

Daniel Salgado iniciou o seu labor como tradutor tras enfadarse por unha versión de 'Howl' de Allen Ginsberg que non lle gustara

Daniel Salgado (Monterroso, 1981) aínda non traduciu a este autor irlandés, pero si o fixo con dous escritores da Xeración Beat, Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti, do inglés para o galego. Este xoves falou da súa afección de trasladar textos en inglés ao galego. "Estivera un ano en Inglaterra, pero era moi pequeno e non o lembro, e viaxei varias veces a Irlanda, pero nunca foron estadías longas", comenta antes de remarcar que aprendeu inglés "a base de cu e dicionario, sentado moitas horas", para trasladar poemas ao idioma propio de Galicia.

O gusto por establecer canles entre linguas naceulle "lendo unha tradución de Allen Ginsberg en castelán" que non lle gustaba. O enfado levouno á reacción habitual de pensar que el o faría mellor e acender o ordenador. "A tradución é un xeito de aprender o mecanismo dun poema, é coma asistir a un taller".

Froito feliz desa ira é a versión de Howl (Ouveo), que publicara Positivas. Máis recentemente deu a coñecer o manual de lírica A poesía como arte insurxente, de Ferlinghetti, na editora Rodolfo e Priscila. "No seminario falei de que traducir poemas non é unicamente un salto entre linguas, tamén é un salto temporal. É distinto ler ese libro de Ferlinghetti cando saíu, en inglés en 1953, que lelo agora traducido ao galego", sinala. O contexto é outro. "É un manual de instrucións para escribir poesía no que di: Esquece o eu, cando agora se fai o contrario".

O escritor de Monterroso estivera hai uns anos en Cork na presentación dunha antoloxía de lírica galega. O mércores viaxou a Dublín para participar nun encontro de poetas galegos e irlandeses arredor do libro A different eden (Un edén diferente, Dedalus Press), que conta co respaldo do Instituto Cervantes e do Trinity Centre. Na edición participoun o noiés Martín Veiga. No encontro contouse coa autora local de orixe hindú Nidhi Zak, e co escritor e tradutor residente en Vigo Keith Payne.