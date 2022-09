Na casa que Saleta Goy compartía co seu home en Monforte almorzábase café con leite condensado. Ela tiña ese xeito de asegurarse de que o leite non se estragaba. Saleta rexíase pola disciplina da perfección. O imprevisto quedaba para a fantasía. Aprendeuno coa lectura e relectura do Quijote cando tiña 8 anos.

En Castro de Rei era algo máis que a filla dun funcionario republicano castigado como perdedor, era a rapaza máis guapa da contorna. Ninguén se estranou de que o fillo do alcalde de Outeiro de Rei percorrese trinta quilómetros de ida e outros trinta quilómetros de volta para ir vela a Reigosa, na Pastoriza.

Sendo moza nos anos 50 marchou a Lugo recibir a educación reservada a unha señorita polos límites do nacionalcatolicismo. O paseo dominical era o xeito de mocear. Ela alternaba coa irmá do pintor Tino Grandío. Unha tarde cansaron de camiñar. Sentaron nunha mesa do hotel Méndez Núñez, non lonxe de Fole, Aquilino Iglesia e Luis Pimentel, que armaban tertulia alí xunto ao novísimo fillo do rexedor de Outeiro.

Na mesa contigua estaba un rapaz simpático e guapo, que se daba un aire co xa daquela famoso actor Omar Sharif. Cando se presentou, Saleta sabía quen era Manuel María. O seu pai comprara un libro seu porque o prologara Ánxel Fole e porque falaba daquel republicano que axudaba a outros represaliados. A rapaza refreou as súas ilusións: "Pensei que ía pola Grandío, pero despois acompañoume á casa", lembraba ela. Manuel María empezou mandarlle cartas. "Namorei antes das cartas que do señor. Eran ben bonitas", comentaba ela coa súa sorna habitual. Houbo un encontro definitivo nas festas de Castro de Rei, pois comprométeronse.

Manuel María chegara en 1958 a Monforte. Estableceuse alí talvez porque Manuel María e Uxío Novoneyra eran amigos dende a mili e este baixaba dende O Courel tabernear na cidade. O seu carácter expansivo permitiulle integrarse. A profesora, cineasta e académica Margarita Ledo apunta que "se ocupaba de ir a Correos para poder tomar café cos que atopaba". Empezou a traballar como procurador tras abandonar Filosofía e Letras. Como os avogados de Monforte colaboraban pouco con el, púxose a dar clase de filosofía e de literatura na Academia Balmes. O escritor Lois Diéguez lembra que era esixente: "Cando non sabías algo dicíache: Oito Góngoras, que era copiar oito veces a vida e a obra de Góngora".

Casaron en 1959 e andaron trampeando a vida ata 1970, cando montaron a librería Xistral. Predominaban os autores cercanos, tanto que era coñecida como "a librería dos galegos". A esa idea contribuía que selasen os paquetes cunhas pegatinas coloreadas coa bandeira galega. O novelista Manuel Veiga apunta que o establecemento era "moderno, branco, iluminado e acolledor". Estaba dotado cunha mesa braseiro na que Manuel María elaboraba poemarios. Saleta Goy non se explicaba "cómo era quen de concentrarse". A muller era o centro da librería porque o poeta prendía en todas as silveiras se non estaba escribindo. Veiga rememora que "ás veces convidaba ao visitante a fumar no exterior, disimulando a vixilancia de Saleta".

Saleta e Manuel marchaban á tertulia de sobremesa no Casino. "Ela era a única muller, pero interviña nas conversas", sinala Margarita Ledo, que botou tempadas na súa casa ao longo dos anos 70. "Saleta emanaba harmonía, era unha observadora incansable, detectaba o teu estado de ánimo e dábacho se estabas triste. O seu humor era sarcástico". Polo serán tomaban os viños no Carrazúa. Mantiveron a rutina ata que se estableceron na Coruña, no barrio de Monte Alto, en 1998. Ela era o centro organizador: "Erguíaste e atopabas todo preparado".

A propia Saleta definía a parella en función das estacións do ano: "A el non lle gustaba a calor, tiña máis creación coa chegada do outono. A min gústanme a primavera e o verán. No outono póñome máis melancólica, que non o son moito; son optimista".

1959 Voda con Manuel María

1959 Voda con Manuel María

No ano 1959 Saleta Goy e Manuel María casaron pola Igrexa —na foto, co pai dela—, como era preceptivo en España, despois dun tempo como mozos. Era a rúbrica a un amor que se prolongou durante case medio século e que rematou co falecemento do poeta.

2004 Sepelio en Outeiro de Rei

2004 Sepelio en Outeiro de Rei

Os restos de Manuel María, envoltos nunha bandeira de Galicia cunha estrela vermella, foron homenaxeados en Santa Isabel o 10 de setembro de 2004. Foi enterrado no cemiterio de San Xoán de Outeiro.

2006 Fillo adoptivo de Lugo

2006 Fillo adoptivo de Lugo

Saleta Goy converteuse, cando Manuel María morreu, en valedora da memoria do seu home. O Concello de Lugo acordou nomealo fillo adoptivo da cidade a título póstumo en febreiro de 2006, dous anos despois do pasamento, para recoñecer o seu vencello coa cidade.