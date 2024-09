Sabina Urraca: "Mis padres guardan cuentos que escribí con solo cuatro años"

Sabina Urraca (San Sebastián, 1984) afirma que siempre tuvo mente de escritora. A los cuatro años escribió sus primeros cuentos y, después, se lanzó al mundo de la literatura de mil formas distintas: publicaba textos en redes sociales, colaboraba con diferentes medios y apreciaba en cada escena cotidiana la poesía que en ellas habitaba.

En 2017, la editorial Fulgencio Pimentel se puso en contacto con ella para instarla a publicar su primer libro, Las niñas prodigio. Hoy, siete años después, presentó este sábado en la librería Trama de Lugo su última novela, El celo, sobre la pulsión animal que guía y gobierna nuestros días. "La literatura siempre ha estado presente en mi vida", insiste Sabina Urraca. Viene de atender otras seis entrevistas, pero aún se estremece al recordar sus atávicos vínculos con los libros. "Mis padres guardan cuentecitos que escribía con apenas cuatro o cinco años", confiesa. "Les hacía un dibujito de un pájaro y ponía debajo: Editorial Urraca", rememora, y en cada palabra de la autora se aprecia que todavía alberga por las letras la misma pasión de cuando era niña.

Cuenta que estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y Guión en la Escuela de Cinematografía de Madrid, donde aprendió "otras narrativas", y que después trabajó en la televisión y pasó por varios talleres de escritura.

La autora escribe sobre el deseo "no solo como algo sexual, sino también como pulsión romántica o como violencia animal"

El celo nació un día de borrachera en Madrid, junto a sus amigos: "Estábamos tirados en la hierba de El Retiro, mientras una amiga se besaba con un tipo que había conocido en una fiesta y mi perra, que entonces estaba sin operar, no paraba de atraer a todos los perros, así que exclamé: '¡¿Cuándo se va a acabar el celo, Dios mío?!' Y entonces mi amiga se rio y dijo: '¡Ay, sí! ¿Cuándo?' Entonces me di cuenta de que ahí había algo que me interesaba".

Fue así como Urraca se lanzó a escribir sobre la animalidad del deseo, sobre el celo "no solo como algo sexual, sino también haciéndolo extensible a la pulsión romántica y a las violencias animales que nos rigen como seres humanos" en nuestro día a día.

Tras "muchos años" tomando notas sobre esta idea y después de más de 500 páginas escritas con distintas escenas, este sábado aterriza en la capital lucense con El celo por fin bajo el brazo.