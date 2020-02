Sabina permanece ingresado en el hospital por fracturas tras caer del escenario en pleno concierto

El cantante Joaquín Sabina suspendió este miércoles su concierto en el Wizink Center de Madrid tras caerse del escenario. Armándose de fuerzas tras precipitarse desde un metro y medio de altura, el artista volvió a aparecer ante el público en silla de ruedas para explicar que "estas cosas solo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo. Me ha dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender, con todo el dolor". Tras este duro golpe, el jienense acudía a la clínica Ruber Internacional de Madrid para ser examinado. Hasta allí se desplazaron amigos y familiares.

Jesús Maraña, amigo íntimo del de Úbeda, fue uno de los primero en acompañarle en la Ruber y nos explicaba lo sucedido: "Lo único que puedo trasladar es que tiene unas pequeñas fracturas en el hombro izquierdo por la caída y se tiene que quedar en observación, no sé si un día o un par de días para comprobar que está todo perfectamente".

Solos los grandes salen en silla de ruedas a pedir perdón por suspender un concierto. "Esto solo me pasa en Madrid, me duele mucho un hombro pero volvemos en mayo" #Sabina #Nohaydosintres #Nitressincuatro pic.twitter.com/rCTk5uc62d February 12, 2020

Por su parte, la pareja de Sabina, Jimena Coronado, dijo sentirse muy optimista: "Él está animado pero obviamente le ha fastidiado el último concierto de la gira, el día de su cumpleaños, en Madrid... Eso le tiene fastidiado, pero con muchas ganas de salir de aquí y volver en mayo a dar el concierto que ya ha anunciado que van a repetir".

Se trata de un concierto conjunto con Joan Manuel Serrat, justo en el fin de gira, que coincidía con el 71 cumpleaños del cantante ese mismo 12 de febrero.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — 💚me cai deL cieLo💚 (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Al parecer, no necesitará intervención a pesar de las fracturas de hombro: "Nos han explicado que no necesita operación, no ha provocado movimientos de nada. Es doloroso, pero él está bien, está charlando con toda la familia".