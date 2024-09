Sabela Eiriz: "Expoñer en Lugo é especial porque podo compartilo coa miña xente"

Dicen que los niños nacen con un pan bajo el brazo pero, en el caso de Sabela Eiriz (Lugo, 1991), puede decirse que vino a este mundo acompañada de una cámara. Ella misma cuenta que cuando era niña jugaba a plasmar el mundo que la rodeaba acompañada de la máquina de carrete de su padre —que todavía conserva— y que lo tuvo bien claro cuando, siendo más mayor, comenzó a pensar en que se gastaría sus primeros ahorros: una cámara digital.

Una pasión que la llevaría a estudiar el bachillerato de Artes en el Instituto Sanxillao de Lugo, a enfocarse en las Artes Visuales y la Comunicación en la universidad y hasta Barcelona persiguiendo un nuevo rumbo en su carrera, "nun momento no que parecía que do meu non había moito traballo". Afincada desde hace años en A Coruña, inauguró este miércoles Distinta, pero a mesma, una muestra fotográfica inédita y site-specific producida para el Coliving de O Carme.

Son catro fotografías nas que exploro o vínculo entre o humano e o natural a través dun mesmo fío condutor: a man que toca a superficie da auga e o río que deixa a súa pegada na pel"

"Son catro fotografías nas que exploro o vínculo entre o humano e o natural a través dun mesmo fío condutor: a man que toca a superficie da auga e o río que deixa a súa pegada na pel", explica. Imágenes, todas ellas tomadas en el cauce que discurre por la ciudad amurallada, que componen unha exposición especial, "unha extensión" de la propia artista.

"Xogo coa idea de Heráclito, que dicía que non se pode cruzar dúas veces o mesmo río, xa que este non é sempre o mesmo. Ese cambio, pero con algo identitario que permanece e fai recordar a anterior vez. Cambio eu, a auga, a man. Pero sempre con algo propio no que nos recoñecemos", dice.

Una muestra creada expresamente para el Coliving de O Carme y concebida como un "espazo vivo" que se transforma dependiendo de la perspectiva e, incluso, de las condiciones meteorológicas: "As fotos están en vinilo e créase un efecto de tal forma que se vexa a imaxe, pero tamén se ve un reflexo do exterior que vai cambiando".

El propio hecho de exponer en su localidad natal, dice la artista, le confiere a la exposición "un carácter especial". "Esta invitación faríame ilusión en calquera sitio, pero en Lugo podo compartir directamente coa miña xente", cuenta. Cambia la ciudad y cambia ella, dice. Siempre distintas pero, en el fondo, las mismas.