Carolina Rubirosa representará a Galicia na Eurovisión das linguas minorizadas

As Tanxugueiras non puideron chegar á final do Festival de Eurovisión en Torino (Italia), pero Galicia si estará presente na final da coñecida como Eurovisión das linguas minorizadas. A cantante e compositora do Grove Carolina Rubirosa participará neste evento, o Festival Liet International. O certame, polo que pasaron en edicións anteriores artistas como Narf ou Uxía, celebrarase este ano o 13 de maio en Tonder, Dinamarca.

Segundo explica a propia artista, nesta ocasión, son trece os participantes seleccionados por un xurado especializado. Chegarán de países como Alemaña, Francia, Italia, Noruega ou Holanda, entre outros.

É a segunda vez que Rubirosa acude a este festival, a primeira de maneira presencial. Faino coa canción O teu camiñar!, "cuxo videoclip é a peza promocional Oficial do Camiño de Santiago Inglés e está protagonizado por Julia Baird, irmá de John Lennon", explica a grovense.

Ese videoclip, que se realizou a partir dunha iniciativa do Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña, co patrocinio do Xacobeo 21, vén de gañar un premio internacional no Art & Tur International Tourism and Film Festival de Aveiro, Portugal.

A primeira vez que a artista foi seleccionada para representar a Galicia no Liet Festival, que se celebra cada dous anos, foi na anterior edición, en 2020. Daquela foi elixida a súa canción Sozinha, "pero a situación sanitaria non permitiu a realización presencial, facéndose no 2021 unha edición virtual televisada pero non competitiva", explica a artista.

Dous discos. Nacida no Grove e afincada na Coruña, Carolina Rubirosa é unha das novas voces galegas cunha carreira máis prometedora. Este mesmo ano ten previsto sacar á rúa dous traballos discográficos.

Un deles é Alén do mar, un proxecto poético musical no que lle pon melodía a poemas de cinco autores diferentes, tres deles estranxeiros, o indo-americano Indran Amirthanayagam, o brasileiro Salgado Maranhão e a francesa Katia-Sofía Hakim, que é profesora na Universidade da Sorbona de París, e dúas galegas, Eva Veiga e Yolanda Castaño. Está producido por Pablo Vidal.

O outro é un álbum con temas propios, Tierra de nadie, producido por Juan de Dios Martín. Deste último tamén se lanzarán dous videoclips, un deles dirixido por Xaime Miranda e o outro por Iria Iglesias.