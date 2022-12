Rubín: "Interésame falar nas obras sobre persoas soas en medio do caos"

David Rubín podería ser o motorista que conduce en solitario por un planeta desolado por un desastre. Leva patillas anchas, cazadora de coiro, guantes de coiro e unhas botas de vaqueiro, que os expertos na gasolina de longo alento din que son as mellores para as Harley. O debuxante nacido en 1977 estivo este martes na librería Tótem de Lugo presentando a súa última novela gráfica, O lume (Demo).

A obra comeza cando un asteroide inmenso se achega á Terra.Vai esmagala, polo que se encarga a un arquitecto que deseñe unha colonia na Lúa para asegurar a supervivencia dos humanos.

"Interésanme os personaxes que están sós en medio do caos", revela o autor. A peculiaridade dos seus protagonistas é que deben ter doses de épica e de fraxilidade, aínda que non sempre os retrata coa mesma proporción de cada característica. En 2015 rematou os dous tomos de El héroe e pensou nun libro sobre un corpo celeste que batería contra o noso planeta. "Daquela tiña unha visión máis positiva da sociedade e do futuro. Era o 15-M, xurdían novos partidos, había un rebulir das cousas", indica, antes de engadir dous detalles como fosen inocuos: "Un ano antes non era pai aínda nin tivera que irme de Galicia". Estableceuse en Madrid.

A partir dese momento os seus augurios escurecéronse, como plasmou nas cores vermellas, verdes e amarelas —todas nas tonalidades escuras— que dominan este novo cómic.

Remarca que a estética sombriza e agresiva "non cambiou", ao igual que o guión. Aclara: "O guión para min non é unha biblia, senón unha rede de seguridade para o que quero contar".

Pandemia

O debuxante chegou a Lugo arrastrando a cola dun covid recén superado, por iso ten presente a infección. Fuma un cigarro liado a man tan delgado que se lle perde entre os aneis dos dedos. "A pandemia ensinoume a apreciar as cousas pequenas, as cousas normais: ir ao cine, ir ao parque coa pequena, ir cear cos meus pais...". Isto poderá facelo no seu Ourense natal contra a fin da semana, cando remate a xira por Galicia de O lume antes de empezar o rosario de presentacións de El fuego (Astiberri) por toda España.

A actitude de valorar o elemental determinou o seu xeito de traballar. "Quixen ser o máis honesto posible", polo que suprimiu "un soliloquio do protagonista, que servía para dicir "qué ben escribo". Atento a esa nova vontade, "eliminei moito texto, limiteino ao mínimo, para contar a historia con imaxes e elipses, evitando recrearme nas palabras e nos debuxos". Está nunha altura da profesión na que pode aforrar molestia de "gustar ao lector".

Rubín sitúa O lume "no final dun ciclo", que empezou na súa primeira novela gráfica, El circo del desaliento (2005). O seu protagonista era Ulises Yorba, cuxo apelido recupera para Alexander Yorba, o arquitecto que vai salvar a esencia da humanidade debuxando un hábitat luar.

Para o artista, "Alexander é un heroe co que o lector se vai identificar, unha persoa sen chata; pero na páxina 20 todo cambia e o lector ségueo durante outras duascentas nunha odisea que é un martirio". "Vai empatizar e vai rexeitalo ao tempo", alerta.

"Gustánme os personaxes complexos, que son dun xeito ou doutro segundo como se ergan pola mañá. Son os máis difíciles de contar, son un reto, pero é unha satisfacción se saes ben parado". Axusta o seu anel favorito, unha caveira sepulcral, e remacha: "Eu son así".