Rubia: "Miña nai díxome que deixase de facer o gamberro coa guitarra"

Xoán Rubia lamenta a falta de cantautores en galego. Recoñece que, a pesar das redes sociais, é difícil recibir atención se non se interpreta en castelán. Pertence a unha xeración que nos 70 empezou a cantar en galego con letras políticas. "A censura era un atranco. Había que mandar unha memoria de cada acto que se facía coas letras que iamos cantar ao goberno civil para que un censor decidise qué podías cantar".

O cantautor, nacido en 1947 en Mugardos, escribiu un artigo para a revista Grial. "Non era nada, folio e medio, sobre as revoltas estudantís no Santiago de 1968, cando eu cheguei", comenta. A raíz dese texto, a editorial Galaxia propúxolle escribir as memorias dese tempo, que plasmou en Pasaba por aquí (e quedei un intre), que presentou este xoves en Lugo.

Xoán Rubia, entre Mero Iglesias e Xulio Xiz, na presentación do seu libro no Vello Cárcere. VICTORIA RODRÍGUEZ

O libro é unha crónica das carreiras entre o gato e o rato, entre o pulo por facer música en galego e o obstáculo das prohibicións gubernativas. Houbo un concerto na Coruña no que avisou de que interpretaría un texto de Curros Enríquez sobre a emigración e foille censurado. "Anunciei Unha noite na eira do trigo e canteina coa letra que me denegaran. No público había un encargado da autoridade. Aos poucos días recibín unha sanción de 5.000 pesetas, que era unha cantidade importante. Eu era insolvente porque estaba estudando, así que pagaron os meus pais. A miña nai díxome: "Se en vez de facer o gamberro coa guitarra cantases algo máis bucólico e fácil iríache mellor".

Pero o empeño de Xoán Rubia non era que lle fose mellor, senón cantar as súas inquedanzas na súa lingua. Andou cerca da Nova Canción Galega, aínda que recoñece que as vaidades ralentizaban todo: "Eu colaborei con eles. Discutían sobre quen abría e pechaba os concertos. Xerardo Moscoso enfadábase: "¡Estamos aquí para defender a música galega, non para ver quen toca antes!".