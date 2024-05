Rosalía GT: "Escribín un libro no que invito a sentar arredor dunha fogueira e reflexionar"

Quen se achegue a Unha pedra no zapato verá que non é un libro ó uso.

Non, está concebido como un caderno de reflexións. Así naceu e teño claro que quería darlle este formato para darlle espacio e tempo a quen o lea de mirar cara dentro. Comparto reflexións pero nin tés que estar de acordo conmigo nin che ten que gustar o que estás lendo. E logo hai espazos nos que ti podes expresarte e levarme a contraria todo o que queiras porque non é cuestión de ter razón, é dar o tempo e o espazo de conectar. Non quero que sexamos receptoras pasivas como acontece a miúdo nas redes sociais, nas series... Eso está ben porque ás veces necesitamos anestesiarnos. Pero este libro convídate a facerte cargo, invita a mirar, a non fuxir porque ás veces non queremos mirar o que sentimos, tratamos de tapalo co que sexa.

Resultoulle complicado o proceso de publicación do libro?

Todos os mundos teñen as súas luces e as súas sombras. Foi toda unha aventura para min porque se ben xa escribira poemas, narrativa, contos, relatos... si que era a primeira vez que publicaba e atopeime que todo era novo para min así que tiven que mirar moitas cousas sobre todo a nivel legal. Pero estivo ben.

Vendo o resultado final que tivo, resposta ó que tiña na cabeza cando empezou a escribilo ou foise desviando conforma iba avanzando na escrita?

Sentinme moi guiada pola miña intuición todo o tempo . Son reflexións ó longo de dous anos que eu ía escribindo e tiña moi claro que a conexión era esa reflexión, esa introspección, eso é o que configura que todos eses textos teñan sentido, e son temas que me rodearon a min durante eses meses, que me ían tocando por algunha razón, que non me deixaban indiferente e sempre tiven claro que eu quería verquer aí a miña reflexión e con gañas de convidar á persoa que lee a que tamén poida dar as súas. Sobre todo é iso, nas presentacións tamén sempre teño un formato moi semellante, é moi... prender a fogueira. Sentarnos ó redor e facer un círculo de sabiduría comunitaria porque este libro en ningún caso che da unha receita nin unha norma. Se ben está catalogado como un libro de autocoñecemento, de crecemento persoal a nivel comercial, por así dicir, en realidade para min é iso: sentarse e compartir sabedoría comunitaria porque cando ti falas da túa experiencia sobre tal tema e a compartes, aprendemos todas as persoas e para min eso é o bonito, ese prender a fogueira e seguir botándolle lume para que non morra, ese é o gran obxectivo deste libro.

Con este plantexamento, non houbo quen lle expuxo unha opinión que lle puido facer mudar a súa sobre os temas que trata?

Se o escribiría diferente? Non, pero é certo que con cada interación que teño hai xente que me da outro punto de vista. Iso a min non me fai renegar do que escribín pero si me descobren outra cara máis do poliedro que eu antes non vira. Por que? Porque como cada quen fala desde a súa experiencia, iso é o fermoso deste libro: abre portas, convídate, en ningún caso é unha ditadura literaria. Esto é a vida e é un texto aberto. Poden pasar os anos, podes volver a ler os textos e ti mesmo podes ler o que escribiches no apartado que deixo para que a persoa que lee poida expresarse e ó mellor escribirías outra cousa, e iso é o bonito, que este libro estará sempre vivo.

Ten medo a que lle boten enriba o calificativo de libro de autoaxuda pero dun xeito peiorativo?

Niso, como en todo, hai cousas boas e malas. E hai de todo tamén en base a quen o lee. Igual a min algo non me gusta nada e para outra persoa é o seu libro preferido. É unha das cousas que tamén trato no libro, esa perspectiva múltiple, que non hai unha verdade absoluta. Cada un ten a súa verdade, e iso ten o seu valor, pero non vale máis que a verdade da veciña. Iso da 'autoaxuda', si que ten un certo fede, un recoñecer que estou mal pero non teño cartos para ir a terapia e por iso leo esos libros. Hai certo medo a iso, a o que van pensar de ti porque lees ese tipo de libros. Eu non o vexo así. Para min é un termo que está moi trillado, cando a verdade é que para min: quen pode tirar a primeira pedra? Iso é amor propio, coidar de ti, recoñecer cando non estás ben. E se necesitas axuda dun libro ou unha terapeuta, para min iso honra moito porque estás sendo honesta contigo mesma.

Pero aparte de escribir, fai moitas cousas. Que se considera vostede realmente?

Eu sempre digo que son artista multidisciplinaria porque a min apélanme todas as artes. Por suposto que non as desenvolvín todas... aínda (ri). Agardo desenvolver moitas máis, pero as escénicas sempre me atraeron moito, desde pequena. E a escritura tamén, porque é máis solitaria. Facilita a reflexión e iso é algo que eu necesito, que non podo evitar. Todo me suscita reflexión, todo. Nas artes escénicas hai moito de ritual, un acordo comunitario entre o público e o actorado. Paréceme precioso porque imos aí a ser conmovidas, porque te encanta ou o detestas. Para min son artes moi vivas e son efímeras, danse nese momento e xa nunca se volven repetir igual.