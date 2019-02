'Roma', Bafta a la mejor película

Roma se alzó este domingo con el Bafta a mejor película en la 72 edición de los de premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.



El largometraje, dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón se impuso a The Favourite, de Yorgos Lanthimos; Green Book, de Peter Farrelly; BlacKkKlansman, de Spike Lee, y A Star is Born, de Bradley Cooper, en la categoría más codiciada de la noche.



La producción se impuso a la otra gran favorita de la noche The Favourite, del griego Yorgos Lanthimos, que recogió este domingo un total de siete galardones frente a los cuatro de Roma.



Cuarón subió al escenario con parte del reparto y del equipo de producción y agradeció, emocionado, el premio más importante de la noche.



El mexicano dedicó sentidas palabras a la plataforma Netflix por "tener la valentía de apostar por una película en blanco y negro sobre una muchacha doméstica y llevarla a todo el mundo".



"Nos guste o no todos estamos conectados, compartimos tiempo y espacio y si sentimos compasión unos por otros podemos unirnos. Creo que el cine tiene la capacidad de hacernos lograr esto", manifestó el cineasta, que también logró hoy el Bafta a mejor director, a mejor fotografía y a mejor película de habla no inglesa.



La cinta, de 135 minutos de duración y enteramente en blanco y negro, se basa en la infancia real del director en la colonia de Ciudad de México de la que toma el nombre.



Desde su estreno, "Roma" no ha cosechado más que buenas críticas y ha hecho historia antes incluso de celebrarse la gala de los Óscar de Hollywood, al convertirse en la primera película en español estar nominada simultáneamente en las categorías de mejor película y mejor película extranjera.