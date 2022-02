Rodríguez: "Fomos o reino máis próspero do Medievo; pero iso non se ensina"

O escritor e exdeputado nas Cortes españolas Francisco Rodríguez sentía "dasacougo e rabia" polo tratamento que se facía á Historia de Galicia, en concreto ao pasado medieval do que foi un "reino propio". Por iso foi presentar este mércores o ensaio histórico Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza no Vello Cárcere de Lugo.

"Hoxe en día en Santiago de Compostela ninguén da propia cidade sabería explicarche por que hai dous reis soterrados na catedral, a 40 metros do Pórtico da Gloria. Nós eramos o poder", expón.

Rodríguez envexa o tratamento que León fai do seu pasado, "aínda que se apropien de cousas que non lles corresponden, pois os planos que ilustran os carteis da catedral de León son de Compostela", porque o seu patrimonio e historia está presente na vida da cidadanía.

"Aparentemente nós non existimos, ou figuramos como Reino de Asturias ou de León, cando o primeiro nin existiu. Para explicar a Historia aplícanse os marcos da actualidade, e non todo foi España ou Portugal na Península", explica o expolítico.

Neste primeiro tomo literario, que chega ata a segunda metade do século XIV, o expolítico recolle o que Murguía, Vilar Ponte ou López Carreira xa escribiran sobre o pasado "do país" e ademais acóllese a documentos históricos aceptados pola Academia, que ao tempo rebaten o discurso "oficial".

"Agóchase a nosa relevancia como reino de xeito deliberado. Fomos o reino más próspero da Idade Media, con maior relevancia demográfica, cultural, económica e de poder, pero iso non se ensina nas escolas", recolle o expolítico.

No reino de Galicia non había veto de culto aos musulmáns e a súa influencia convertíano en eixo comercial con Portugal

Entre o coñecemento "agochado" que Rodríguez quere "resituar" está, por exemplo, o feito de que os reis falasen galego como lingua de cultura, que o eixo de interese comercial o vertebrasen Galicia e Portugal ou que non existise o veto ao musulmán no reino galego medieval.

A rabia que sente o exdeputado é porque isto que agora plasma por escrito "xa está descuberto", pero simplemente falta "implementalo nas aulas, na ensinanza, pero non se queren mover os marcos".

"Hai material histórico aceptado polos estudosos como oficial que atenta contra a historia que venden como real. Para ingleses, franceses ou musulmanes, Afonso VI era rei de Galiza, así o din os documentos", expón Rodríguez.

O escritor non cre que vaian desaparecer estes episodios do pasado de Galicia, pero teme polo presente porque "están asimilándonos" desde outros relatos históricos. Segundo el defende, Compostela "non existiría como o parque turístico que é" de non ser por este pasado.

"Se nos paramos a pensar, a existencia da catedral de Santiago, a máis grande do seu tipo, non nos indica nada? Non ten nada que ver co que fomos? Ou o Pórtico da Gloria, de inmensa calidade. A súa existencia está ligada no tempo coa aparición da lírica trovadoresca, outra mostra de brillante talento que amosamos noutras disciplinas", expón o exdeputado do BNG nas Cortes.

O ensaio histórico de Rodríguez recorda a Casa de Traba, a familia máis influínte no reino galego medieval e que rivalizaba como un dos máis poderosos de Europa.

"Hai textos latinos do século XII que xa falan do poder e a importancia que teñen os Traba, que inflúen no rei e nas decisións políticas do seu tempo", expón o escritor.

Para Rodríguez o máis perigoso é "crear a imaxe de que nin existimos nin fomos nada, porque para o pobo é moi duro pensar que non vén de ningures".