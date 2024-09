Rodríguez Fer: "Fole acudía aos primeiros cines de Lugo, que eran como barracas"

Ánxel Fole (1903-1986) descubriu o cine moi neno no seu Lugo natal. Foi na casa dun amigo, que a comezos do século pasado contaba cun privilexio por aquel entón reservado a uns poucos: ter un proxector cinematográfico. Alí pasaría horas vendo películas. Unhas eran de misterio. Outras, de cowboys. Tamén as había de exploradores e conquistadores. Imaxes que foron pouco a pouco callando nese cativo, agromando nel unha paixón case desmedida pola sétima arte. Naceu entón o Fole cinéfilo.

Fole sería unha testemuña directa dos albores do cinema en Lugo. "Gustáballe acudir aos primeiros cineclubes que existiron na cidade, que aínda non eran salas estables: moitas veces, eran pabellóns de madeira, barracas como diría eu", explica Claudio Rodríguez Fer, autor de O cine na vida e obra de Ánxel Fole, libro co que a Semana de Cine homenaxea ao escritor lugués e que foi presentado este xoves na Deputación Provincial. "Ese cinema moi pronto tivo un grandísimo éxito na cidade. As salas adoitaban estar cheas e Fole acostumaba ser un dos espectadores da sala, visualizando películas dun cine que, por aquel entón, aínda era mudo", detalla.

A Fole gustáballe o cine soviético. Tamén as películas de intriga, que acabarían sendo referencia nalgunhas das súas obras"

A apertura do Cine España no ano 1936 cambiaría a vida cultural da cidade a abriríalle a un Fole mozo unha xanela que permanecera ata entón agochada. Rexentado polo seu irmán Salvador, era habitual ver ao autor sentado entre as súas butacas, disfrutando do "cinema de calidade". "Gustáballe moito o cine soviético, posterior á Revolución Rusa. Tamén o de intriga, que ten moito que ver coa súa tendencia a escribir relatos de misterio como Contos da néboa ou Historias que ninguén cre", conta Fer.

A explosión da Guerra Civil primeiro e a imposición da ditadura franquista despois, non só lle negaron ao España poder converterse no primeiro cinema lugués en ser bautizado cun nome galego, senón que tamén lle roubarían a posibilidade aos seus veciños de poder desfrutar de películas cun carácter máis aperturistas e que serían prohibidas durante eses anos polo réxime.

Esas como El acorazado Potemkin, que Fole tería a oportunidade de visualizar xunto ao propio Rodríguez Fer no Cine Kursal. "Na última etapa da súa vida facíalle moita ilusión ver aquelas películas que xa visualizara na súa mocidade. Estaba atento aos filmes, si. Pero tamén lle gustaba analizar o que acontecía na propia sala", confesa.

A paixón pola sétima arte mantívose inalterable durante toda a súa vida, aínda que a vería verdadeiramente culminada coas críticas que escribiu nos anos cincuenta para este diario e para La Hoja del Lunes. "Fole foi o iniciador. Unha das primeiras persoas que comentou cine en Lugo e, posteriormente, se ocupou de documentar a súa historia na cidade", explica.

As obras do propio Fole trascenderían a fronteira do papel cara a gran pantalla en multitude de ocasións. A primeira foi con O cadaleito, inspirada no conto A caixa do morto, e que foi proxectada este xoves na Deputación como parte do tributo.

Unha homenaxe que chegará hoxe, a partir das 18.30 horas, ao seu punto álxido co descubrimento da placa na súa honra no Paseo do Cine do parque de Frigsa. Un recoñecemento que, segundo Fer, recibiría con "ilusión", pero sen deixar de facer gala da "modestia e timidez" que o caracterizaban.

Pode ser que o mozo Fole que pasaba "días enteiros" no Cine España escapando do "frío siberiano" da cidade —tal e como el recoñecía—, non visualizase ser no futuro merecedor de tal distinción. O que si é de seguro é que contribúe a facer o seu legado un chisco máis inmortal.