Rod Stewart ofrecerá en A Coruña su único concierto en España en 2024

El músico británico Rod Stewart actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 15 de diciembre en el marco del Gozo Festival, en el que será su concierto debut en Galicia y el único que dará en España este 2024.

El que fue vocalista de las bandas The Jeff Beck Group y Faces está considerado como uno de los grandes vocalistas del rock británico. Con más 10,7 millones de escuchas al mes en Spotify y más de 250 millones de discos vendidos desde su debut con el álbum An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down.

El repertorio de su última gira incluye canciones como You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy o Forever Young. El pasado mes de febrero, el músico publicó Swing Fever, su 33 álbum de estudio.

Rod Stewart, la guinda del Gozo Festival

El concierto del británico dará colofón a un festival con un cartel que incluye a diferentes artistas de abril a diciembre en las principales ciudades gallegas (Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela), según ha explicado este jueves David Lago, director de Sweet Nocturna, la promotora del festival.

Tras el concierto de The Warning el pasado 6 de abril, se subirán al escenario del Gozo Festival el próximo 18 de junio, en el Coliseum de A Coruña, la banda Queen of the Stone Age, con Bala como teloneros; y el próximo 27 de junio, también en A Coruña, será el turno de Maná, para el que las entradas se agotaron en menos de 24 horas.

Uno de los platos fuertes tendrá lugar en Santiago, en el Monte do Gozo, el próximo 6 de julio, en una jornada en la que actuarán Ed Sheeran, Bomba Estéreo, Milky Chance, Mon Laferte, Angelina Mango y Fillas de Cassandra.

En Vigo, la cantante de folk Loreena McKennit actuará el 10 de julio; mientras que para los amantes de la música electrónica, el próximo 13 de julio, también en Santiago, en el Monte do Gozo, se subirán al escenario los DJs BBF, Armin Van Buuren, Claptone, Hardwell, Fedde Legrand, Marshmello, Koro Lova y Timmy.

Venta de entradas

El festival, que tiene como objetivo "desestacionalizar y deslocalizar" los conciertos de música en directo, lleva vendidas en total más de 65.000 entradas.

Para la jornada del 6 de julio se espera un aforo mayor a las 40.000 personas; mientras que para la jornada de música electrónica habrá disponibles 25.000 pases.

Durante la rueda de prensa, Lago ha señalado que en los próximos días saldrán a la venta las entradas para el concierto de Stewart, a un precio aún por definir.

Al acto también acudió el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que ha informado que el patrocinio este año para el festival por parte de la Xunta es de 3,3 millones de euros.

Esta es la segunda edición del Gozo Festival, que el pasado año trajo a Galicia a artistas como Robbie Williams, Iván Ferreiro, Hombres G, Nils Frahm, Martin Garrix, Pixies o Ben Howard.