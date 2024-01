"El rock es la música con la que crecí"

Logró, simplemente bajo la marca de su apellido, Tarque, hacer el rock duro que siempre lo definió. Dejó M-Clan pero no se quedó solo. Lo acompañan grandes músicos. Este sábado se dejará ver por Santiago. Estará en la Sala Capitol, a las nueve, acompañado de su banda, La Asociación del Riff. La entrada cuesta 25 euros. Están a la venta en wegow.com.

Lleva ya cinco años cantando en solitario, ¿mejor así que cuando estaba con M-Clan?

Es diferente. No puedo decir que me encuentro mejor porque tampoco es que estuviese mal antes. Digamos que estoy en otro proyecto. Tampoco es un proyecto estrictamente personal. En Tarque hay dos compositores, que forman parte de la banda, aunque este proyecto sea, en el fondo, más Tarque, más personal.

Su banda está formada por músicos que pasaron por M-Clan como Carlos Raya, Coki Giménez y Chapo González. ¿Qué aportan estas colaboraciones en su proyecto?

Confianza. Son buenos tocando y me entiendo bien con ellos. Podemos decir que Carlos Tarque es solo el 50 por ciento. Ellos dan más solidez a este proyecto.

Va por su segundo disco, Vol. 2, y ya está en las listas de éxitos, como con M-Clan. ¿Cuál es la fórmula para tener tanto mercado?

Me va muy bien, pero no estoy en las listas de éxitos musicales. Este segundo disco salió y vendió mucho. No sé si está en el segundo o en el tercer puesto de los más vendidos pero es porque nuestro público es más de comprar discos que el de otros artistas con seguidores más jóvenes, lo cual es sensacional. Eso demuestra que tengo fans, seguidores fieles, que quieren escuchar algo diferente. Por eso, no estoy en las listas de éxitos musicales.

Entre sus influencias cita a AC/DC, Iron Maiden, Kiss, Led Zeppelin, Bob Dylan o The Beatles. ¿Cuánto hay de cada uno en su música?

Llevo muchos años ahí. Quizá el rock duro de los 70 fue lo que más me influyó. El estilo de Led Zeppelin y eso es lo que hago ahora. Es tan clásico que no lo hace nadie. Es una revisitación del rock.

En su carrera, también colaboró con intérpretes de tanto renombre como Loquillo, Miguel Ríos o Amaral. ¿Cómo se fraguaron esos contactos con esta gente?

Algunos de ellos son mis ídolos de siempre. Es un regalo haber colaborado con ellos. Pero, en realidad, llevo muchos años en la música y eso me condujo a colaborar con casi todos los grupos.

Lo veremos en Santiago en mitad de su tour por todo el país. ¿Cómo va la gira?

Muy bien. Vamos a salas con aforo mediano y se están haciendo ‘sold out’ en la mayoría.

Es probable que se lo hayan preguntado más veces pero... ¿Es de los que piensan que los viejos rockeros nunca mueren?

Es una frase muy hecha pero diría que llegado el momento, sí. Hay gente que se hizo muy mayor en el rock como Rolling Stones y M-Clan es un grupo muy veterano. Ahora hay artistas muy grandes y mediáticos pero el calado de ellos no es tan potente como el de las grandes figuras del rock.

¿Podría decirnos qué significa para usted el rock?

El rock es la música con la que crecí, con la que evolucioné. Es mi vida. Es algo que va más allá de la música y del trabajo. Es un sentimiento muy potente. No sé si habrá otra música que te llene tanto espiritualmente como el rock.

¿Cómo definiría la música de este segundo disco en solitario? ¿Se diferencia mucho de lo que hacía en M-Clan?

Lo que hago ahora es rock duro, hard rock. Son temas muy puros, con un sonido primitivo (solo con bajo, guitarra y batería), pero potente. Somos un grupo que hace rock básicamente.

¿Sigue estando de moda el rock?

El rock nunca estuvo de moda, ni en España ni en el mundo, pero ahora hay más grupos que antes.

¿Más que en la década de los años 80 cuando incluso pegaba fuerte el heavy metal?

Cada vez hay más grupos de todo: de rock y de heavy. En los 80 no había ni la décima parte de los que hay ahora.

¿Le gustaba también el heavy?

Sí, cuando era más joven tuve una época en la que era heavy.

Su familia es de Ponteareas. ¿Se siente gallego?

Tengo familia en Ponteareas y en Vigo y se puede decir que soy gallego de sangre pero nunca he vivido en Galicia y, en cambio, he vivido siempre en Levante. Por eso, no me identifico con una tierra sola sino con todas. No soy gallego pero tampoco soy de Alicante. Soy, simplemente, un ser humano.