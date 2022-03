Richy Veiga expone en 'Only boots' 30 obras de inspiración pop en la galería lucense Solaina

Richy Veiga considera as botas de cowboy como "símbolos de rebeldía, que representan as personalidade de quen as leva". Na entrada á súa mostra hai un par de botas prateadas con destellos amarelos. "Ás veces póñoas", comenta o creador, que ten tres pares, aínda que este venres calzaba tenis.

Richy Veiga, xunto a cadros que amosa na sala Solaina. XESÚS PONTE

O artista presenta 28 pinturas de execución sinxela e colorida, entre o pop e os movimentos norteamericanos do remate do século pasado, con citas explícitas á arte urbana de Basquiat e aos expresionistas abstractos, tanto a Pollock como a Rothko, a quen dedica un cadro negro. Son obras que usa pintura plástica, esprai e 'taker' como o utilizado nos grafitis.

A exposición, que estará en Solaina ata o día 2 de maio, ten un apartado especial. Unha habitación está dedicada á unha escultura dunha bota pequena e vermella. A penumbra é rota por un foco que ilumina esta peza realizada en resina e nitrato de prata, e que supón o debut de Richy Veiga na escultura.