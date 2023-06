El Revenidas presenta el cartel por días y pone a la venta las entradas sueltas

El festival Revenidas, que se celebrará en Vilaxoán del jueves 7 al domingo 10 de septiembre, desveló el cartel de los cuatro días a la vez que saca a la venta las entradas sueltas para cada una de las jornadas del festival.

La cita comenzará el jueves 7 de septiembre con la presencia de uno de los grandes nombres de referencia de la nueva escena latinoamericana como es Ana Tijoux, con Desakato (que ofrecerán en Vilaxoán su último concierto antes de despedirse como banda el 11 de noviembre), la combativa activista feminista argentina Sara Hebe, la ganadora del concurso Sonmidos Manos HYDN, el festivo colectivo madrileño de cumbia-punk, rap y electrónica Tremenda Jauría, The Skarnivals, Arrythmia y A Duendeneta, a los que hay que sumar un nombre que se desvelará en las próximas semanas

La segunda jornada del festival, al viernes 8, reunirá a los valencianos Zoo, la gran revelación de la música gallega de este 2023, Fillas de Cassandra, a los también valencianos e igual de comprometidos Los Chikos del Maíz, el principal exponente de la música electrónica en euskera, Zetak; el nuevo grupo de Evaristo Calvo, Tropa del Carajo; Sheila Patricia, La Regadera, Rebeliom del Inframundo y A Duendeneta.

El sábado 9 de septiembre el Revenidas recibe a Ska-P, que ofrecerán en Vilaxoán su único concierto en Galicia de este año. Ese mismo día tendrá lugar el concierto especial del XX Aniversario de Dakidarría, con un grupo de artistas invitados y que será grabado para convertirse en el primero disco en directo de la banda del Val Miñor. Completan el cartel del sábado el músico asturiano Rodrigo Cuevas, Heredeiros da Crus, Lamatumbá, Nativa, Kiza, O Rabelo, Familia Caamagno, Mondra, The Rapants, Kris K Dj, Me Fritos and the Gimme Cheetos, A Duendeneta y una banda que se anunciará en breve.

La jornada del domingo 10, en la que se celebrará la tradicional sardinada popular y la Gala de Circo Solidaria contará en el musical con las actuaciones de Uxía Lambona y la Banda Molona, Lana Yaya Dj y Xosé Lois Romero y Aliboria, que serán los encargados de cerrar el Revenidas 2023.

En próximas fechas se darán a conocer las dos bandas que faltan por anunciar del cartel así como los grupos y artistas que participarán en las actividades paralelas como la Gala de Circo o los conciertos a bordo. También se anunciarán así las fechas, horarios y contenidos de otras experiencias Revenidas como las rutas guiadas, showcokings y de las catas.

Entradas por día

A partir de este jueves ya están la venta a través de la página web del festival las entradas sueltas para cada jornada. El precio de la entrada del jueves es de 30 euros (más gastos de gestión), para el viernes de 35 euros y para el sábado también de 35 euros. Las entradas por días tienen un cupo limitado por lo que es aconsejable comprarlas con la mayor brevedad posible. Todas las actuaciones de la jornada del domingo son gratuito y con entrada libre.

El precio del abono se actualizará a partir de este viernes viernes y pasará de los 57 euros actuales a 62 euros (más gastos de gestión). También a partir de este jueves, los jóvenes que dispongan de Carné Xove de la Consellería de Política Social y Juventud podrán beneficiarse de un 15% de descuento a la hora de comprar el abono utilizando el código CARNEXOVEFESTIVAIS (oferta válida para los primeros 200 abonos). Las personas que accedan a este descuento deberán presentar su carné en el acceso al festival.

Nueva zona de acampada

El elevado ritmo de venta de abonos del festival llevó a los organizadores del Revenidas a habilitar una segunda zona de acampada para poder dar acogida con comodidad a todos los asistentes que lo deseen. La zona de acampada es gratuita para todos los poseedores de un abono del festival.